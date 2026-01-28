El Gobierno Nacional propuso un cambio en el tratamiento tributario de los pagos electrónicos en Colombia mediante un proyecto de decreto del Ministerio de Hacienda.

La iniciativa elimina la retención en la fuente del 1,5 por ciento aplicada desde 2001 a los pagos realizados con tarjetas débito y crédito, cuando estos constituyen ingreso para comerciantes o prestadores de servicios.

La propuesta, elaborada por la Dian, modifica el Decreto 1625 de 2016 y busca corregir una distorsión frente a otros medios electrónicos como transferencias, códigos QR y billeteras digitales, que no tienen retención pese a contar con igual o mayor trazabilidad.

El Gobierno argumenta que la retención generaba un trato desigual y fomentaba arbitrajes entre instrumentos de pago, afectando la eficiencia y equidad del sistema tributario. Aunque inicialmente se querían gravar los movimientos en Bre-B, este ajuste cierra esa puerta del todo.

De aprobarse, la medida entraría en vigencia el 1 de marzo de 2026, tras un periodo de ajuste técnico.

Cifras de la Superintendencia Financiera muestran la relevancia del mercado: a noviembre de 2025 había 51,4 millones de tarjetas débito activas y 15,3 millones de crédito, con pagos mensuales superiores a los 25 billones de pesos.

En términos fiscales, la eliminación tendría un impacto neutro en el recaudo, al tratarse de un anticipo del impuesto.

Además, podría incentivar la bancarización, fortalecer la trazabilidad y reducir la evasión.

El proyecto mantiene las retenciones especiales fijadas por ley y marca un giro frente a la idea inicial de gravar plataformas como Bre-B, descartada tras críticas del sector financiero.

