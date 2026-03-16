En medio de la pérdida de credibilidad de Linkedin y el fuerte movimiento del mercado laboral, la cercanía de las asambleas de copropietarios sirven para evaluar el sueldo de uno de los cargos más nombrados en ese sentido.

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El salario de un administrador de propiedad horizontal en Colombia para el año 2026 depende estrechamente de la categoría del edificio, su ubicación geográfica y si el profesional es vinculado directamente o por prestación de servicios.

La estimación que presentó el portal Computrabajo a partir de 4’417.706 fuentes obtenidas de las empresas, usuarios y empleados en los últimos 12 meses es que el salario ofrecido para un administrador de propiedad horizontal es de 2’096.571 pesos como media.

Lo cierto es que, según datos recopilados de plataformas de empleo como Magneto, El Empleo.com y Talento, junto a gremios del sector, el ingreso llega a oscilar entre los 3’500.000 y los 8’500.000 pesos colombianos. Esta variación responde a la complejidad administrativa y legal que exigen los diferentes conjuntos residenciales o complejos comerciales.

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En conjuntos de estratos 3 y 4, o con menos de 100 unidades habitacionales, los honorarios de los administradores en Colombia suelen situarse en la parte inferior del rango, promediando los 4’200.000 pesos, incluyendo todas las prestaciones de ley y bonificaciones por resultados de gestión. Vale aclarar que en muchas de las ofertas laborales hay un hábito de mantener discreción en las publicaciones sobre el pago.

Por el contrario, en edificios de lujo ubicados en zonas exclusivas de Bogotá, Medellín o Cartagena, o en grandes centros empresariales, un administrador con amplia experiencia y certificaciones puede percibir salarios que superan los 10’000.000 de pesos mensuales. Estos perfiles suelen requerir conocimientos avanzados en contabilidad, derecho urbanístico y gestión de recursos humanos.

Es importante destacar que el aumento del salario mínimo y la inflación proyectada para 2026 han ajustado al alza estas remuneraciones. Además, muchos administradores optan por gestionar múltiples copropiedades pequeñas simultáneamente, lo que les permite incrementar sus ingresos totales.

La profesionalización del cargo es el factor que más influye en el incremento de los ingresos. Los administradores que cuentan con certificaciones en sistemas de gestión de calidad, diplomados en la Ley 675 de 2001 y conocimientos avanzados en contabilidad bajo normas NIIF son los más valorados en el mercado.

Además, la capacidad para manejar conflictos de convivencia y liderar proyectos de sostenibilidad ambiental se ha vuelto un requisito indispensable que justifica honorarios más competitivos frente a la competencia menos capacitada.

¿Qué se necesita para ser administrador de una propiedad horizontal en Colombia?

Para ejercer como administrador de propiedad horizontal en Colombia durante este 2026, el perfil profesional ha evolucionado más allá de la simple gestión de mantenimiento. Aunque la Ley 675 de 2001 no exige un título profesional específico para edificios residenciales, la complejidad jurídica y financiera actual hace que las asambleas busquen perfiles altamente capacitados para proteger el patrimonio común.

Los requisitos esenciales y competencias más valoradas en el mercado laboral colombiano son los siguientes:

Formación académica: se prefiere a profesionales en Administración de Empresas, Contaduría, Derecho o Ingeniería Civil. Contar con un diplomado o especialización en Gerencia de Propiedad Horizontal es hoy un estándar mínimo de competitividad.

se prefiere a profesionales en Administración de Empresas, Contaduría, Derecho o Ingeniería Civil. Contar con un diplomado o especialización en Gerencia de Propiedad Horizontal es hoy un estándar mínimo de competitividad. Conocimiento normativo: es obligatorio dominar la Ley 675 de 2001, el Código de Policía, normas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y el régimen de protección de datos personales.

es obligatorio dominar la Ley 675 de 2001, el Código de Policía, normas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y el régimen de protección de datos personales. Competencias financieras: capacidad para elaborar presupuestos, interpretar estados financieros bajo normas NIIF y gestionar eficientemente el recaudo de cartera morosa.

capacidad para elaborar presupuestos, interpretar estados financieros bajo normas NIIF y gestionar eficientemente el recaudo de cartera morosa. Habilidades blandas: excelencia en comunicación asertiva, mediación de conflictos de convivencia y liderazgo para coordinar personal de vigilancia y servicios generales.

excelencia en comunicación asertiva, mediación de conflictos de convivencia y liderazgo para coordinar personal de vigilancia y servicios generales. Certificaciones Técnicas: Manejo de software especializado de administración y conocimientos básicos en mantenimiento de infraestructura (motobombas, ascensores y plantas eléctricas).

Es importante destacar que, para conjuntos de uso comercial o mixto, la ley sí exige que el administrador demuestre idoneidad técnica. Además, la tendencia actual en 2026 es la contratación de personas jurídicas o administradores que cuenten con una póliza de responsabilidad civil profesional para cubrir posibles errores u omisiones en su gestión.

La transparencia y la ética son pilares fundamentales, ya que el administrador actúa como representante legal y ejecutor del gasto, rindiendo cuentas ante el consejo de administración y la asamblea general de copropietarios.

Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría

El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.