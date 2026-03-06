Elegir carrera en Colombia no es solo una cuestión de vocación, sino de supervivencia financiera. El Observatorio Laboral para la Educación (OLE) del Ministerio de Educación publicó los datos más recientes sobre los ingresos de los profesionales recién egresados (cohorte 2022 vinculada en 2023), y los resultados dejan claro quiénes son los “consentidos” del mercado laboral.

El estudio se basó en el Ingreso por Base de Cotización, cruzando datos de graduados con lo que realmente aportan a seguridad social en su primer año de trabajo.

Como era de esperarse, las Tecnologías de la Información (TIC) barren en el ranking. Un impresionante 65,6 % de los recién graduados en programación o mecatrónica gana más de 2,5 salarios mínimos recién salidos de la universidad. De hecho, es la industria con menos profesionales ganando el mínimo.

Por su parte, la salud sigue siendo una apuesta segura, aunque con matices. El 55 % supera los 2,5 salarios mínimos, pero el promedio se baja debido a áreas como fisioterapia o psicología, que suelen tener ingresos iniciales más modestos que medicina u odontología.

Un dato que rompe esquemas es el de las Ciencias Naturales, Matemáticas y Estadística. Aunque se cree que son carreras para la academia, 10 de cada 10 egresados de áreas STEM devengan más de 4 salarios mínimos en su primer año. Son, sin duda, los profesionales con mayor proyección y crecimiento salarial.

Contrario a la creencia popular de que los periodistas o comunicadores “mueren de hambre”, el 20 % de estos profesionales logra ubicarse por encima de los 2,5 salarios mínimos en su primer empleo. En Administración y Derecho, el campo más competido del país (36,7 % de los graduados), la mayoría se ubica en un rango medio, ganando entre 1,5 y 2,5 salarios mínimos.

Los "rajados" en el salario En la parte baja de la tabla se encuentran los licenciados y los profesionales del sector servicios: