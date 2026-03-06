La Fundación Bolívar Davivienda lanzó la campaña Ayudar #SeSienteBien para conmemorar el Año Internacional de los Voluntarios para el Desarrollo proclamado por la Organización de las Naciones Unidas.

La iniciativa busca inspirar a los colombianos a participar en cadenas de ayuda desinteresada, resaltando que ayudar no se limita a donar dinero, sino que también implica compartir tiempo, conocimiento, talento o simplemente escuchar a los demás.

Con esta campaña se pretende fortalecer la confianza, la solidaridad y la construcción de comunidades más justas. La fundación destaca que, aunque muchas personas sienten escepticismo frente a las iniciativas solidarias, el voluntariado es clave para el desarrollo social y la sostenibilidad.

Según la ONU, Colombia es uno de los países líderes en voluntariado, con más de 500 profesionales activos que apoyaron procesos de paz y desarrollo en diferentes regiones entre 2024 y 2025.

Por eso, la campaña busca visibilizar a quienes ayudan silenciosamente y generan cambios positivos en sus comunidades.

Además, el voluntariado corporativo del Grupo Bolívar ha movilizado más de 100.000 voluntarios durante 16 años, acumulando cerca de 735.000 horas en actividades como mentorías, educación financiera, jornadas ambientales y atención de emergencias.

La fundación también impulsa programas para jóvenes, fortalecimiento de organizaciones sociales y desarrollo económico, beneficiando a cientos de miles de personas en distintos municipios del país.

Por su parte, Grupo Argos es uno de los conglomerados industriales más reconocidos de Colombia por sus iniciativas de sostenibilidad ambiental. La empresa, con presencia en sectores como cemento, energía e infraestructura, ha desarrollado estrategias para reducir su impacto ambiental, especialmente en la industria cementera, una de las más intensivas en emisiones.

Entre sus principales acciones se destacan programas de eficiencia energética, reducción de emisiones de carbono y gestión responsable del agua en sus operaciones.

Además, impulsa proyectos de economía circular que buscan reutilizar residuos industriales en los procesos productivos, lo que contribuye a disminuir el uso de materias primas y la generación de desechos.

Gracias a estas iniciativas, la compañía ha sido incluida durante varios años en evaluaciones internacionales de sostenibilidad corporativa y se mantiene como referente regional en prácticas empresariales responsables.

Finalmente, Celsia, empresa del sector energético perteneciente al Grupo Argos, se ha destacado por liderar la transición hacia energías renovables en Colombia.

La compañía ha desarrollado parques solares en distintas regiones del país y promueve modelos de generación distribuida que permiten a hogares y empresas producir su propia energía limpia.

También ha impulsado iniciativas de movilidad eléctrica y programas de eficiencia energética orientados a reducir las emisiones del sistema eléctrico. Estas estrategias han fortalecido su posición como una de las empresas colombianas mejor valoradas en sostenibilidad y transición energética.

