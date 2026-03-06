Un nuevo informe de Distrito, ecosistema tecnológico regional, identificó a la fintech colombiana Addi entre los startups con mayor probabilidad de convertirse en el próximo unicornio de América Latina.

El estudio ‘Corrida de los Unicornios 2026’, elaborado por la firma de inteligencia de innovación Distrito, analizó el desempeño de más de 50 startups latinoamericanas para identificar aquellas con mayor probabilidad de alcanzar una valoración superior a US$1.000 millones.

Distrito es una plataforma de inteligencia del ecosistema de innovación que analiza startups, inversión y tendencias tecnológicas en América Latina. Sus reportes son utilizados por inversionistas, corporaciones y fondos de venture capital para identificar empresas con alto potencial de crecimiento y transformación de mercado.

Addi Colombia y su potencial para crecer en América Latina

Tras evaluar variables como crecimiento del negocio, volumen de capital levantado, madurez operativa, escalabilidad del modelo y potencial de mercado, el informe destacó a Addi entre las 12 compañías que lideran actualmente esta carrera.

Distrito señala que estos startups se diferencian por su crecimiento acelerado, capacidad de transformar sus industrias y confianza de inversionistas internacionales, factores que aumentan su probabilidad de alcanzar el estatus de unicornio en los próximos años.

La inclusión de Addi en este grupo refleja el crecimiento del ecosistema fintech en la región y el papel que están jugando nuevas plataformas tecnológicas en la expansión del acceso a servicios financieros digitales.

El informe de Distrito también señala que el pipeline de startups con potencial de unicornio en América Latina ha captado más de US$4.800 millones en inversión en la última década, con un fuerte predominio del sector fintech dentro del ecosistema de innovación regional.

¿Cuántos usuarios tiene Addi Colombia?

Para Addi, estar destacada en el ranking, es una validación del modelo construido con disciplina y con propósito. “Hoy tenemos cerca de 3 millones de consumidores activos, más de 33 mil comercios aliados y presencia en el 94% del territorio nacional. Eso no es casualidad. Es el resultado de enfocarnos en construir bien, no solo en crecer rápido. Que un análisis riguroso del ecosistema latinoamericano nos ponga entre los 12 startups líderes en la carrera a ser unicornio en la región nos dice que el camino que elegimos era el correcto”, informó la empresa.

Durante 2025 la compañía alcanzó su primer año de rentabilidad, un hito poco común entre startups fintech de la región, mientras continúa ampliando su presencia en el país con operación en más de 1.000 municipios.

¿Cómo obtener un crédito de Addi?

Se debe elegir un aliado comercial: puede solicitar el crédito directamente en las tiendas físicas o en las páginas web de las marcas aliadas (como Arturo Calle, Adidas, Decathlon, entre otros).

Seleccionar Addi como medio de pago: si está en una tienda física, avísale al vendedor. Si es una compra online, elija Addi al momento de pagar en el “checkout”.

Tenga su documentación a mano: solo necesita su cédula de ciudadanía original (física) y un número de celular con acceso a WhatsApp.

Validación de identidad: deberá escanear un código QR o recibir un enlace vía WhatsApp. La plataforma le pedirá una foto de tu cédula por ambos lados y una selfie para validar que es usted quien solicita el crédito.

Elija su plazo: el sistema le mostrará el cupo aprobado y las opciones de cuotas. Podrá ver cuánto pagará mensualmente y si aplica a 0% de interés (disponible para ciertos montos y plazos en tiendas seleccionadas).

Firma electrónica: una vez acepte los términos, recibirá un código de seguridad para firmar el contrato digitalmente. ¡Y listo! La compra se aprueba de inmediato.

