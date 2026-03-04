El emprendimiento colombiano atraviesa un momento agridulce. Essem Skincare, la marca de cuidado facial que se convirtió en un referente de calidad y estética en el país, ha lanzado un grito de auxilio que ha dejado fríos a sus miles de seguidores. Sus fundadoras, las hermanas Laura y Cristina González, aparecieron en redes sociales para confesar una realidad que pocos imaginaban: la empresa está al borde de la quiebra y su continuidad pende de un hilo en este inicio de 2026.

Con una valentía poco común en el mundo empresarial, donde suele mostrarse solo el éxito, las hermanas González decidieron destapar la crisis financiera que atraviesan. “Estamos al límite”, afirmaron con la voz entrecortada, explicando que a pesar de tener un producto amado por la comunidad y una imagen impecable, los números internos han llegado a un punto crítico por falta de liquidez y los altos costos operativos.

La historia de Essem Skincare es la de muchas medianas empresas en Colombia que, tras un crecimiento acelerado, se encuentran con una pared económica difícil de escalar. Laura y Cristina explicaron que el incremento en el precio de los insumos y la carga prestacional han hecho que mantener la operación sea una lucha diaria. “No queremos que Essem muera, pero hoy no tenemos cómo seguir solas”, fue el mensaje central de su intervención.

El llamado no es solo para que los clientes compren sus famosos sueros y cremas, sino una invitación abierta a inversionistas o aliados estratégicos que crean en la marca y puedan inyectar el capital necesario para salvar los empleos y la producción que Essem genera en el país.

La honestidad de las hermanas González generó una reacción inmediata. En cuestión de horas, el video se volvió viral y cientos de usuarios se volcaron a la página web para realizar pedidos, buscando darle un “respiro” de caja a la compañía. Sin embargo, Laura y Cristina son conscientes de que para salir del “borde del abismo” necesitan una solución estructural que les permita renegociar deudas y estabilizar la cadena de suministro.

