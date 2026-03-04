Factory Steak & Lobster abrió sus puertas en la Zona G de Bogotá como la nueva propuesta gastronómica del JW Marriott Bogotá, enfocada en combinar parrilla y mariscos en un espacio donde la cocina abierta es protagonista.

Su concepto gira en torno a la experiencia sensorial: el carbón, las brasas y el aroma de la carne se integran con preparaciones como el Tomahawk de 900 gramos terminado en piedra de sal del Himalaya.

El restaurante destaca por su servicio personalizado, donde los meseros orientan sobre cortes, sales y maridajes, y platos como la ensalada César se preparan frente al comensal.

El ambiente mezcla madera, acero y luz cálida, mientras la cava y la cocina visible fortalecen la propuesta.

Por otra parte, Grupo Smile, parte del Grupo Trinity, continúa su expansión en Bogotá y proyecta abrir nuevos puntos de sus marcas como Verano y el lanzamiento de Jonny’s, que fusiona cocina italiano-americana e incluirá la heladería Helen’s.

La empresa, con marcas como La Pinta, Ideal y Tercer Piso, busca consolidar su crecimiento con nuevas aperturas en la capital.

Finalmente, Sala de Despecho inauguró su cuarta sede en Colombia en el Parque de la 93, tras una inversión cercana a USD 1 millón.

El concepto combina música, gastronomía y experiencias emocionales, generando empleos y fortaleciendo su red internacional con 36 sedes.

