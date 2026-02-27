La cadena colombiana Frisby anunció una inversión de $65.000 millones en 2026 para ampliar su red y fortalecer su infraestructura productiva, con el objetivo de superar los 300 restaurantes en el país.

Según su gerente general, Sara Baena, la compañía abrirá 11 nuevos puntos este año, además de un local adicional de su marca Wings, y realizará ampliaciones en su planta de producción en Pereira.

Recientemente inauguró su restaurante número 57 en Bogotá, ubicado en el complejo empresarial Conecta, con un formato moderno de 200 metros cuadrados, tecnología digital, servicio a la mesa y enfoque en el segmento empresarial.

La empresa mantiene un crecimiento de ventas a doble dígito, con ingresos superiores al billón de pesos en 2025, consolidándose como uno de los líderes del sector.

Actualmente genera 6.000 empleos, de los cuales el 77% (4.600 personas) devenga salario mínimo. Frente al alza salarial y la reducción de la jornada laboral, Frisby apuesta por mejorar la productividad sin recortar personal.

“El 77% de nuestros empleados están en ese rango salarial. Con el compromiso de no hacer ajustes y trabajar en productividad. Tenemos grandes programas para eso porque al incremento del salario mínimo se suma la reducción de la jornada laboral, lo que tiene un doble impacto. Estamos trabajando como equipo para simplificar la operación y mantener todos los empleos”, detalló la compañía en diálogo con Portafolio.

En innovación, ha fortalecido su portafolio con hamburguesas de pollo, ensaladas y snacks para atraer público joven. Además, desarrolla programas sociales en Pereira, con una inversión cercana a $8.000 millones.

Qué pasó con Frisby y lío con empresa homónima en España

Frisby España anunció que apeló la decisión del Juzgado de lo Mercantil de Alicante que le prohibió usar la marca en ese país. El recurso fue presentado el 8 de enero de 2026 ante la Audiencia Provincial de Alicante, con el objetivo de obtener una autorización definitiva que le permita iniciar operaciones en el mercado español, añadió La República.

La empresa aseguró que mantiene en firme su plan de abrir 12 restaurantes, un proyecto que ya estaba estructurado y cuya ejecución comenzó parcialmente, a la espera de un fallo favorable.

La controversia se originó tras las acciones judiciales emprendidas en Europa por Frisby S.A. BIC. En respuesta, Frisby España decidió adoptar una estrategia más activa y presentó una demanda reconvencional ante el Juzgado de lo Mercantil de Alicante, solicitando la restitución de beneficios que considera obtenidos de forma indebida por la mediatización del conflicto.

Además, la compañía sostuvo que no existe infracción marcaria ni competencia desleal y que la marca alegada por la contraparte no tiene notoriedad en la Unión Europea.

También informó que ya presentó conclusiones ante la Euipo y la Oepm, y espera la cancelación definitiva de los registros en disputa para cerrar el proceso administrativo.

