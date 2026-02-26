Tecnoglass Inc. reportó resultados financieros récord en 2025, con ingresos anuales de 983,6 millones de dólares, equivalentes a 3,9 billones de pesos, lo que representó un crecimiento de 10,5 % frente al año anterior.

El desempeño fue impulsado por mayor participación de mercado, expansión geográfica en Estados Unidos y fuerte demanda de productos de vinilo. El segmento residencial unifamiliar alcanzó ventas históricas por 403,4 millones de dólares, mientras la utilidad bruta llegó a 421,4 millones, con un margen de 42,8 %.

La utilidad neta fue de 159,6 millones de dólares y el EBITDA ajustado alcanzó 291,3 millones, equivalente al 29,6 % de los ingresos.

Durante el año, la compañía generó un sólido flujo de caja operativo de 135,8 millones de dólares y mantuvo un bajo apalancamiento neto de 0,24 veces EBITDA.

La cartera de pedidos creció 16,1 %, alcanzando un récord de 1,3 billones de dólares, con proyectos asegurados hasta 2027.

Además, recompró acciones por 118 millones de dólares en 2025 y aprobó ampliar el programa hasta 250 millones, junto con el pago de 28,1 millones en dividendos.

Para 2026, proyecta ingresos entre 1.060 y 1.130 millones de dólares y un EBITDA ajustado entre 265 y 305 millones, respaldada por su backlog récord y nuevas iniciativas de crecimiento.

