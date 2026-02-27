El presidente Gustavo Petro afirmó en su cuenta de X que no busca trasladar de manera arbitraria recursos billonarios de los fondos privados a Colpensiones ni financiar al Gobierno con esos dineros, sino hacer cumplir la ley.

Señaló que el ahorro pensional es propiedad privada de cada ciudadano y que su deber constitucional es protegerlo, evitando cualquier forma de expropiación.

Explicó que más de 25.000 cotizantes se han trasladado voluntariamente a Colpensiones tras recibir doble asesoría y que 5.000 ya reciben pensión allí; sin embargo, denunció que los fondos privados no han transferido los recursos correspondientes, pese a que la ley lo ordena, por lo que se fijó un plazo.

También anunció un diálogo con la banca para aclarar confusiones. En paralelo, el Ministerio de Hacienda se reunió con representantes del sector financiero para discutir el proyecto de inversiones forzosas, un mecanismo que obligaría a los bancos a destinar parte de sus recursos a sectores definidos por el Gobierno, en medio de la emergencia económica y climática.

La banca propuso alternativas basadas en alivios y nuevos créditos productivos, advirtiendo que la medida podría encarecer el crédito y afectar su disponibilidad.

Qué es la inversión forzosa que propone Gustavo Petro

La inversión forzosa es una propuesta impulsada por el presidente Gustavo Petro que busca que los bancos destinen obligatoriamente una parte de los recursos que captan del público hacia sectores específicos de la economía definidos por el Gobierno.

La idea central es que una fracción del ahorro administrado por el sistema financiero se canalice hacia actividades consideradas estratégicas, como la agricultura, la industria, la vivienda o proyectos productivos de pequeña y mediana escala.

Según el planteamiento del Gobierno, no se trataría de una expropiación ni de tomar el dinero de los ahorradores, sino de establecer reglas para orientar el crédito hacia áreas que, a su juicio, no reciben suficiente financiación bajo las dinámicas tradicionales del mercado.

Petro ha argumentado que el Estado tiene la facultad de regular el sistema financiero para promover el desarrollo económico y reducir desigualdades. Sin embargo, la propuesta ha generado debate.

Críticos advierten que podría distorsionar el mercado crediticio, afectar la rentabilidad de los bancos e incluso generar riesgos para la estabilidad financiera si no se diseña cuidadosamente.

Sus defensores, en cambio, sostienen que puede dinamizar sectores productivos y fomentar mayor inclusión financiera en el país.

