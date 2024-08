Por: El Colombiano

De hecho, el mandatario volvió a referirse a esa iniciativa durante un foro de reactivación económica este fin de semana en Manizales y reveló algunos detalles al respecto.

Lo primero es que el jefe de Estado confirmó que la inversión privada está cayendo en el país y reconoció que es una mala noticia para la reactivación económica que pretende hacer. Por esa razón, el Gobierno presentará en el Congreso de la República dos proyectos: uno es el de las inversiones forzosas y otro contiene más propuestas para diversos sectores, entre ellos la Ley de Financiamiento o reforma tributaria.

Petro dijo sobre las inversiones forzosas: “Es sacar del ahorro público de los bancos un porcentaje para destinarlo como crédito barato, con un costo financiero pequeño a las actividades de la producción”.

El jefe de Estado indicó que, en su concepto, “a la banca le conviene porque se está deteriorando su cartera, si la crisis mundial hace un estornudo más fuerte, pues tendríamos una crisis bancaria, que es la primera demostración de una crisis siempre, ya en el 98 lo vivimos, yo la trataría de una manera diferente”.

Gustavo Petro agregó que este proyecto ayudará a controvertir una supuesta crisis bancaria. Dijo que para mitigar ese problema se debe llevar parte de la cartera que, que “se está deteriorando de manera creciente por la tasa de interés alta, a Bancóldex, al Banco Agrario o al Fondo Nacional del Ahorro, para traducirlo hacia los sectores de la producción: industriales, agrarios, de mejoramiento de vivienda e incluso, yo diría, de turismo, porque es lo que nos puede reactivar económicamente”.

El mandatario sostuvo que la reactivación económica requiere llevar inversiones a unos sectores productivos, de acuerdo con el programa de gobierno, que son agricultura, agroindustria, industria, turismo y vivienda.

El presidente Petro señaló, además, que con la ley de financiamiento se busca reactivar económicamente, entre otros, el turismo interno, quitándole impuestos, al igual que a las energías limpias.

No obstante, su propuesta no ha sido bien recibida por algunos sectores. José Manuel Restrepo, rector de la Universidad EIA y exministro de Hacienda, dijo que si los bancos trasladan el recurso a las cuentas del Gobierno, sería un estímulo contrario al principio de eficiencia. “Se terminaría por burocratizar los recursos e inyectar una falta de integridad y corrupción en la asignación del dinero, además lo vuelve ineficiente, sobre todo porque el Estado no sabe hacer esa tarea”, argumentó.

El académico agregó que, a su vez, se trata de una medida lenta para reactivar la economía porque debe cumplir su trámite en el Congreso, pero el país necesita medidas inmediatas y urgentes para atender la desaceleración.

Sobre las inversiones forzosas, Conficolombiana ha manifestado que incrementarlas reduce el margen de intermediación, disminuyendo las utilidades y el potencial de crecimiento de los establecimientos de crédito, además cree que se deterioraría su liquidez y afectaría las decisiones sobre colocación, inversión y financiamiento. “Un aumento en las inversiones forzosas podría reducir la participación relativa de la cartera de créditos, afectando especialmente segmentos sensibles como el crédito a la microempresa”, expresó la entidad.

