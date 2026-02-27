Llega la Semana Santa de 2026 y, aunque para muchos es una época de reflexión y descanso, miles de colombianos deberán cumplir con sus jornadas laborales. Si usted es uno de ellos y devenga el salario mínimo, es fundamental que conozca cuánto dinero extra debe recibir por ley.

Para este año, el salario mínimo legal vigente en Colombia se fijó en 1’750.905 pesos (valor que no incluye el auxilio de transporte). Según el Código Sustantivo del Trabajo, laborar en días de descanso obligatorio, como el Jueves y Viernes Santo, implica un recargo del 80 % sobre el valor del día ordinario.

El valor de un día de trabajo ordinario con el sueldo actual es de 58.364 pesos. Al aplicar el recargo de ley por ser festivo (58.364 x 1,80), el monto sube a aproximadamente 105.064 pesos por cada jornada. Así las cosas, si usted trabaja ambos días santos, la empresa deberá cancelarle un total de 210.128 pesos.

Si su turno cubre de lunes a viernes, el cálculo final por esos cinco días de labor se distribuye de la siguiente manera:

Lunes a miércoles : se pagan como días ordinarios, sumando 175.092 pesos.

: se pagan como días ordinarios, sumando 175.092 pesos. Jueves y Viernes Santo: con el recargo del 80 %, suman 210.128 pesos.

En total, por trabajar la semana mayor completa ganando el mínimo, usted debe recibir 385.220 pesos. Tenga en cuenta que este valor corresponde netamente a lo laborado y no incluye el subsidio de transporte, el cual se liquida de forma independiente.

¿Cuándo es Jueves y Viernes Santo en 2026?

Con el avance del calendario en este 2026, muchos colombianos ya empiezan a planear sus descansos, viajes y actividades religiosas para la temporada de Semana Santa. Esta celebración, que define los primeros días festivos del año tras el periodo de vacaciones inicial, tendrá lugar este año durante la primera semana de abril.

De acuerdo con el calendario oficial para Colombia, los días principales de la conmemoración religiosa han quedado establecidos de la siguiente manera:

Jueves Santo: 2 de abril de 2026.

2 de abril de 2026. Viernes Santo: 3 de abril de 2026.

3 de abril de 2026. Domingo de Resurrección (Pascua): 5 de abril de 2026.

Cabe destacar que el inicio de la Semana Mayor será el 29 de marzo con el Domingo de Ramos. Al ser el jueves y viernes días feriados nacionales, se conforma el tradicional puente festivo de cuatro días, ideal para el turismo o la reflexión. Se recomienda a los ciudadanos realizar sus reservas de transporte y alojamiento con antelación debido al alto flujo de viajeros esperado.

¿Cuándo pagan recargo del 90 % por dominicales y festivos en Colombia?

Los trabajadores que deben cumplir jornadas en días de descanso ya tienen una fecha clave en el calendario de 2026. El incremento del recargo por laborar domingos y festivos, que pasará al 90 %, entrará en vigencia a partir del próximo 1 de julio.

Este ajuste está estipulado en la Ley 2466 de 2025, correspondiente a la reforma laboral, la cual reglamentó una transición gradual para el pago de estos días. El cronograma de la normativa busca elevar el recargo de manera progresiva, partiendo del 75 % que se aplicaba anteriormente, hasta alcanzar el 100 % del valor de la hora ordinaria en el año 2027.

Con esta medida, quienes trabajen durante el segundo semestre de 2026 verán un aumento directo en sus ingresos frente a lo percibido en los meses anteriores. Es fundamental que tanto empleadores como departamentos de nómina realicen los ajustes técnicos para cumplir con la ley. El último tramo de este aumento se concretará en 2027, completando así el ciclo de la reforma.

