La propuesta busca que estos inmuebles dejen de comercializarse en salarios mínimos y pasen a tener un precio fijo en pesos desde el momento en que el comprador se vincule al negocio.

La iniciativa surge en un contexto marcado por el aumento del 23 % del salario mínimo para 2026, un incremento que elevó automáticamente el valor máximo permitido para este tipo de viviendas y encendió las alertas sobre el acceso de las familias a este segmento del mercado.

De acuerdo con el borrador citado por el diario La República, los constructores y vendedores deberán informar el precio total de la vivienda en pesos colombianos desde el primer momento en que el comprador manifieste su intención de adquirir el inmueble. Esto incluye etapas como:

Separación de la vivienda

Promesa de compraventa

Encargo fiduciario

Opción de compra

Cualquier documento equivalente

La cartera enfatizó que este valor deberá ser informado de forma clara, expresa y verificable, y será el único precio exigible durante todo el proceso contractual. Esto significa que el precio no podrá modificarse posteriormente por cambios en el salario mínimo, como ocurre actualmente.

Topes máximos para VIS y VIP en Colombia

Aunque el precio quedaría expresado en pesos, el decreto mantendría los límites actuales definidos en salarios mínimos como referencia para establecer el valor máximo permitido.

Los topes serían:

Vivienda de Interés Social (VIS): hasta 135 salarios mínimos

Vivienda de Interés Prioritario (VIP): hasta 90 salarios mínimos

En San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el límite de VIS rural será de hasta 280 salarios mínimos

Sin embargo, la diferencia clave es que el precio se fijará en pesos desde el inicio del proceso, evitando incrementos posteriores derivados de ajustes en el salario mínimo.

Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría

El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.