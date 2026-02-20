El acceso a crédito hipotecario para pensionados en Colombia contará con condiciones específicas durante 2026. La entidad estatal Fondo Nacional del Ahorro definió los montos mínimos de ahorro y el puntaje requerido para quienes buscan financiación de vivienda mediante sus programas.

(Vea también: Papayazo para financiar vivienda (sin cesantías) con Fondo Nacional del Ahorro; opción para emprendedores)

Las medidas aplican principalmente a afiliados que utilizan la modalidad de Ahorro Voluntario Contractual (AVC), mecanismo dirigido a personas sin cesantías activas o con ingresos provenientes de pensión.

El modelo del fondo combina ahorro previo y acceso a crédito, lo que permite a los afiliados fortalecer su historial financiero mientras incrementan sus posibilidades de aprobación. Gracias a este esquema, la entidad se mantiene como uno de los principales actores del financiamiento de vivienda en Colombia, con miles de familias beneficiadas cada año en la compra de casa propia.

Ahorro mínimo a pensionados exigido para crédito de vivienda

Según la información disponible, los solicitantes pensionados deberán alcanzar 400 puntos en el sistema de calificación del fondo, indicador que refleja la constancia en los aportes y el cumplimiento del plan de ahorro pactado.

Además del puntaje, el fondo estableció un requisito económico base. Para que el trámite avance, el afiliado necesita acumular un ahorro equivalente a 1,2 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Con el salario mínimo fijado para 2026 en aproximadamente $1.750.905, el monto de referencia supera los $2,1 millones.

Este ahorro funciona como respaldo financiero y evidencia la disciplina de pago del solicitante, aspecto clave dentro del modelo de financiación de la entidad.

Otro requisito relevante corresponde al nivel de endeudamiento permitido. La cuota mensual del crédito no debería superar el 30 % del ingreso proveniente de la pensión, con el fin de reducir riesgos de mora y mantener estabilidad financiera.

Asimismo, la edad del solicitante incide directamente en el plazo aprobado. En muchos casos, la suma entre edad y al terminar el plan de pagos no puede sobrepasar rangos entre 75 y 80 años, dependiendo de las condiciones del seguro de vida asociado al préstamo.

Documentos que el Fondo Nacional de Ahorro le pide a pensionados

Para iniciar el trámite de crédito de vivienda, los pensionados afiliados al Fondo Nacional del Ahorro deben reunir varios soportes obligatorios que permiten validar información personal, ingresos y situación tributaria. Entre los documentos más comunes se encuentran:

Copia del documento de identidad ampliada y legible.

ampliada y legible. Formato FRECH (cuando aplique), relacionado con beneficios de tasa subsidiada.

(cuando aplique), relacionado con beneficios de tasa subsidiada. Formulario de solicitud de financiación de vivienda completamente diligenciado, sin tachones ni correcciones.

completamente diligenciado, sin tachones ni correcciones. Declaración de renta del último año gravable o certificado de no declarante , según corresponda al perfil del solicitante.

o , según corresponda al perfil del solicitante. Comprobantes de pago de la pensión o desprendibles de los últimos tres meses, donde se evidencie el ingreso mensual.

Dependiendo del caso, la entidad puede pedir información adicional, especialmente si el monto solicitado es alto o si existen condiciones particulares del afiliado o del inmueble que se pretende adquirir. Por eso, se aconseja verificar los requisitos actualizados antes de radicar la solicitud.

Tasas preferenciales y opciones de financiación disponibles

El Fondo Nacional del Ahorro ofrece tasas competitivas en sus líneas de crédito hipotecario, que ahora ofrece hasta el 100 % de financiación, con condiciones especiales para afiliados interesados en vivienda de interés social (VIS) y vivienda de interés prioritario (VIP). Además, contempla esquemas en UVR y en pesos, lo que permite elegir la modalidad que mejor se ajuste al perfil financiero del solicitante.

Uno de los aspectos más relevantes corresponde al nivel de financiación: el fondo puede cubrir hasta el 90 % del valor del inmueble en procesos de compra de vivienda nueva o usada, con montos que alcanzan aproximadamente $193 millones, cifra que puede variar según actualizaciones anuales y políticas vigentes. Este porcentaje de financiación suele ubicarse por encima de varias ofertas del sector bancario tradicional.

La entidad también dispone de alternativas para construcción en sitio propio y mejoramiento de vivienda, con condiciones ligadas a la capacidad de pago, el puntaje del afiliado y el ahorro acumulado dentro del programa.

Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría

El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.