La reciente decisión del Consejo de Estado de suspender temporalmente el decreto que fijaba el aumento del salario mínimo para 2026 abrió interrogantes entre propietarios y residentes de conjuntos residenciales, especialmente sobre el futuro de las cuotas de administración que subieron con base en ese incremento.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Explican qué pasaría con las mesadas de pensionados por suspensión del salario mínimo)

El fallo dejó en pausa la norma mientras se estudia una demanda en su contra y ordenó al Gobierno emitir un decreto transitorio en un plazo de ocho días. Esta situación impacta distintos valores económicos ajustados con el salario mínimo, como multas, pensiones, tarifas y algunos costos de copropiedades en Colombia.

Sin embargo, Jaime Rojas, líder del Centro de Investigación para el Análisis de Datos Económicos y Sectoriales de la Universidad Politécnico Grancolombiano, en diálogo con Blu Radio, aclaró que las cuotas de administración no están obligatoriamente indexadas al salario mínimo.

Lee También

En el país, cada conjunto define el porcentaje de aumento en su asamblea anual de copropietarios, según su reglamento de propiedad horizontal. La mayoría toma como referencia la inflación del año anterior, aunque algunos edificios sí usan el salario mínimo como guía.

“Esto les da una base objetiva que no depende del salario mínimo. Pero otros edificios sí deciden usar el salario mínimo como referencia y es completamente legal que la asamblea de copropietarios así lo decida. Es una decisión interna, no una obligación nacional”, indicó Rojas.

¿Cómo podría impactar la suspensión del alza del salario mínimo las cuotas de administración?

Uno de los puntos clave es que la suspensión del decreto no cambia los incrementos que ya fueron aprobados o pagados con base en el aumento anunciado. Es decir, los valores cobrados hasta ahora continúan vigentes mientras se define la decisión final.

Los conjuntos que aún no han definido el ajuste podrían esperar el nuevo decreto o establecer el incremento según sus propias necesidades. Incluso, si ya aprobaron una subida, existe la posibilidad de convocar una asamblea extraordinaria más adelante para modificar la cuota cuando exista mayor claridad normativa.

“Pero si un edificio ya aprobó el incremento, también puede más adelante convocar una asamblea extraordinaria para modificar o ajustar la cuota cuando se expida el decreto definitivo”, agregó el experto.

Especialistas señalan que, aunque la cuota no dependa directamente del salario mínimo, muchos gastos de operación sí lo hacen, en especial los servicios de vigilancia y aseo, que representan la mayor parte del presupuesto de los conjuntos. Por esa razón, los costos de administración podrían mantener una tendencia al alza en los próximos meses.

La incertidumbre continuará hasta que el Gobierno expida la nueva norma y el alto tribunal tome una decisión definitiva, mientras miles de copropietarios permanecen atentos al impacto que esto pueda tener en su economía mensual.

Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría

El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.