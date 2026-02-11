Así como los CDT en los bancos de Colombia se presentan como una inversión oportuna, la compra de finca raíz es un camino al que muchos le apuntan no solo como negocio sino de cara al futuro.

Lo cierto es que es clave revisar todos los pagos que, aparte del valor de una vivienda u otro tipo de inmueble, se deben revisar. De ahí, el aviso para tener en cuenta el costo de la escritura de una propiedad en Colombia para el año 2026.

Ese pago está sujeto a tarifas notariales fijadas por ley y a impuestos departamentales y nacionales, lo que obliga a los compradores a estar muy pendientes de ese dinero.

Estos valores se calculan sobre el precio de venta registrado en la escritura pública. Es esencial que tanto compradores como vendedores conozcan estos montos para planificar el cierre financiero de la transacción de forma exitosa.

Los rubros que componen el proceso de escrituración son los siguientes:

Gastos Notariales: representan aproximadamente el 3 por mil del valor de la venta. Generalmente, este costo se asume en partes iguales (50/50) entre las dos partes involucradas.

representan aproximadamente el 3 por mil del valor de la venta. Generalmente, este costo se asume en partes iguales (50/50) entre las dos partes involucradas. Retención en la Fuente: es una obligación tributaria que debe cancelar el vendedor, equivalente al 1 % del valor total de la propiedad vendida.

es una obligación tributaria que debe cancelar el vendedor, equivalente al 1 % del valor total de la propiedad vendida. Impuesto de Registro (Boleta de Rentas): es un tributo departamental que oscila entre el 0,5 % y el 1 % del valor del acto. Habitualmente lo asume el comprador.

Habitualmente lo asume el comprador. Derechos de Registro: se pagan en la Oficina de Instrumentos Públicos para formalizar la tradición del inmueble. Corresponde aproximadamente al 0.5 % del valor de la transacción.

Para obtener una liquidación exacta y actualizada a este 2026, los ciudadanos pueden utilizar las calculadoras virtuales de la Superintendencia de Notariado y Registro o consultar las tarifas vigentes en el portal de la Unión Colegiada del Notariado Colombiano.

Asimismo, el sitio de la Dian ofrece claridad sobre las obligaciones tributarias derivadas de la enajenación de activos fijos. Ejecutar este trámite con transparencia garantiza la seguridad jurídica de la inversión patrimonial.

Por ejemplo, para una vivienda valorada en $ 200.000.000, los costos estimados serían:

Gastos Notariales: $ 600.000 (repartidos en $ 300.000 para cada parte). Retención en la Fuente: $ 2.000.000 (pagados por el vendedor). Impuesto de Registro: $ 2.000.000 (suponiendo una tasa del 1 %, pagados por el comprador). Derechos de Registro: $ 1.000.000 (pagados por el comprador).

¿Qué documentos se necesitan para que la promesa de compraventa sea escritura?

Para elevar una promesa de compraventa a escritura pública en Colombia durante este 2026, las partes deben presentar ante la notaría una serie de documentos que certifiquen la legalidad del inmueble y el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Este paso es fundamental para que el notario dé fe de la transacción y se proceda a la posterior inscripción en la Oficina de Instrumentos Públicos, garantizando así la seguridad jurídica de la propiedad.

Los documentos obligatorios que debe preparar son los siguientes:

Documentos de identidad: cédulas de ciudadanía originales de compradores y vendedores. Si alguna parte es persona jurídica, se requiere el certificado de existencia y representación legal (Cámara de Comercio).

cédulas de ciudadanía originales de compradores y vendedores. Si alguna parte es persona jurídica, se requiere el certificado de existencia y representación legal (Cámara de Comercio). Promesa de compraventa: el contrato original firmado previamente por las partes donde se estipulan las condiciones del negocio.

el contrato original firmado previamente por las partes donde se estipulan las condiciones del negocio. Certificado de Tradición y Libertad: con una vigencia no mayor a 30 días, para verificar que el inmueble no tenga gravámenes o limitaciones al dominio vigentes.

con una vigencia no mayor a 30 días, para verificar que el inmueble no tenga gravámenes o limitaciones al dominio vigentes. Paz y salvo municipal de predial: documento que certifique que el impuesto predial del año en curso ha sido cancelado en su totalidad.

documento que certifique que el impuesto predial del año en curso ha sido cancelado en su totalidad. Paz y salvo de valorización: emitido por el IDU o la entidad municipal correspondiente, confirmando que no existen deudas por contribuciones de este tipo.

emitido por el IDU o la entidad municipal correspondiente, confirmando que no existen deudas por contribuciones de este tipo. Paz y salvo de administración: si la propiedad está bajo el régimen de propiedad horizontal, se requiere este documento firmado por el administrador.

si la propiedad está bajo el régimen de propiedad horizontal, se requiere este documento firmado por el administrador. Escritura antecedente: una copia de la escritura anterior del inmueble para verificar la historia jurídica de la propiedad.

