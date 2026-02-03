El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) pone a disposición un simulador de crédito que permite conocer, de manera rápida y gratuita, cómo quedaría un préstamo para vivienda u otras modalidades, sin necesidad de salir de casa. Esta herramienta digital busca que las personas tomen decisiones informadas antes de iniciar un trámite financiero.

En el caso del crédito para compra de vivienda nueva o usada, el simulador del FNA ofrece varias alternativas según el tipo de financiación. Los usuarios pueden calcular cuotas bajo modalidades como capital fijo en pesos, capital en UVR o cuota constante en UVR, lo que permite evaluar cuál opción se ajusta mejor a su capacidad de pago mensual.

Además, la plataforma permite comparar los diferentes tipos de crédito, mostrando cómo varían las cuotas y el costo total del préstamo dependiendo del plazo y la modalidad escogida. Entre la información que entrega el simulador están el valor del inmueble, el monto que financiaría el FNA, el plazo en años, la tasa de interés efectiva anual, la tasa mensual y el número total de cuotas.

Para usar el simulador, el usuario debe ingresar a la página oficial del FNA, seleccionar la opción ‘Ahorros’ y luego hacer clic en ‘Simulador de crédito de vivienda’. Allí se despliega un formulario con datos personales y del crédito, donde se debe indicar el destino del préstamo —como vivienda nueva, usada, construcción, mejora o compra de cartera— y si se cuenta con subsidio de vivienda.

Una vez diligenciada la información, solo basta con seleccionar la opción ‘Simular’ para que el sistema arroje los resultados completos del crédito. De esta manera, el FNA facilita que los colombianos conozcan de antemano las condiciones financieras de un posible préstamo y planifiquen mejor su acceso a vivienda.

¿Cuánto presta el FNA si gano el salario mínimo?

Una persona que gana 2 millones de pesos mensuales, el salario mínimo hoy, podría evaluar un crédito hipotecario para una vivienda usada con valor aproximado de 110’277.615 pesos. En este escenario, el monto a financiar sería de 88’222.092 pesos, a un plazo de 20 años (240 cuotas), bajo la modalidad de cuota constante en pesos. La tasa de interés efectiva anual es del 9,5 % y la mensual del 0,759 %, según los datos arrojados por el simulador oficial del FNA.

El resultado muestra que la cuota total mensual, incluyendo seguros, sería de 884.156 pesos, de los cuales 84.156 pesos corresponden al valor de los seguros. Esto implica que la cuota representaría cerca del 44 % de un ingreso mensual de 2 millones de pesos, un dato clave para que el trabajador evalúe su capacidad de pago antes de iniciar el trámite.

Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría

El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.