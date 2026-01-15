El Gobierno Nacional anunció un proyecto de decreto para proteger la estabilidad de los precios de la Vivienda de Interés Social (VIS) y Prioritaria (VIP), frente a incrementos desproporcionados derivados del alza del salario mínimo.

La iniciativa, liderada por el Ministerio de Vivienda y la Superintendencia de Industria y Comercio, busca garantizar transparencia, seguridad jurídica y protección al consumidor en el sector inmobiliario.

La medida armoniza el tope máximo de la VIS en 135 salarios mínimos, conforme al Plan Nacional de Desarrollo, pero aclara que no se trata de un control de precios.

Su objetivo es evitar que los valores de las viviendas se ajusten automáticamente con el salario mínimo y que, en cambio, solo puedan modificarse según los costos reales de construcción, respetando siempre lo pactado desde el inicio del proceso de compra.

El proyecto reafirma que los precios deben fijarse en pesos colombianos desde la separación o la promesa de compraventa, sin indexaciones futuras.

También considera prácticas abusivas retrasar contratos para trasladar aumentos salariales o incluir cláusulas que perjudiquen al comprador.

Finalmente, las autoridades recuerdan que la información de precios debe ser clara, verificable y comprensible, e invitan a la ciudadanía a ejercer sus derechos durante la compra de vivienda nueva. El decreto estará en consulta pública hasta el 24 de enero de 2026.

¿Qué es la vivienda VIS en Colombia?

La vivienda VIS, o Vivienda de Interés Social, es un tipo de vivienda diseñada por el Estado colombiano para facilitar que los hogares de bajos y medianos ingresos puedan acceder a una casa o apartamento propio en condiciones más favorables que las del mercado tradicional.

Su principal objetivo es reducir el déficit habitacional del país y garantizar el derecho a una vivienda digna, especialmente para familias que no cuentan con suficientes recursos para comprar una vivienda sin apoyo.

Para lograrlo, la ley establece un precio máximo de venta, que actualmente puede llegar hasta 135 salarios mínimos mensuales legales vigentes, lo que permite mantener estos inmuebles dentro de un rango accesible y acorde con la capacidad económica de los compradores.

Además de su tope de precio, la vivienda VIS se caracteriza por estar acompañada de distintos beneficios y programas de apoyo gubernamental, como subsidios a la cuota inicial, ayudas para reducir la tasa de interés del crédito hipotecario y esquemas especiales de financiación a largo plazo.

Estos mecanismos buscan disminuir las barreras de entrada al mercado inmobiliario y permitir que más familias puedan cumplir el sueño de tener vivienda propia.

En ese sentido, la VIS no solo representa una opción habitacional, sino también una herramienta de política social que contribuye a mejorar la estabilidad económica de los hogares y a fortalecer el desarrollo urbano y social del país.

