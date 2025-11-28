La Alcaldía de Bogotá anunció un nuevo modelo de desarrollo urbano que estará liderado por Transmilenio, enfocado no en infraestructura de transporte, sino en proyectos inmobiliarios. De acuerdo con la Secretaría de Planeación Distrital, la estrategia busca aprovechar las zonas aledañas a las troncales para impulsar viviendas de interés social (VIS) y prioritario (VIP), así como otros usos complementarios.

El alcalde Carlos Fernando Galán presentó el plan junto a la secretaria de Planeación, Úrsula Ablanque; la secretaria del Hábitat, Vanesa Velasco; y la gerente de Transmilenio, María Fernanda Ortiz. El mandatario explicó que el propósito principal es revitalizar los entornos del sistema de transporte y facilitar los trámites para su desarrollo. “Bogotá se está transformando como nunca antes (…) porque a partir de las estaciones de Transmilenio y en futuro del Metro tendremos desarrollos de vivienda, actividad comercial y espacio público que nos permita conectarnos”, señaló.

Según la administración distrital, los proyectos podrán construirse tanto en predios del sistema —como estaciones, patios e infraestructuras de soporte— como en lotes privados cercanos a los corredores del transporte público o áreas de integración modal. Este enfoque permitirá aumentar la accesibilidad y promover una movilidad más sostenible, mientras se habilitan nuevos espacios de vivienda en zonas estratégicas de la ciudad.

Entre los desarrollos anunciados se destaca el proyecto ‘Metrópolis’, que contempla la renovación de un conjunto residencial de los años 80. Este plan incluirá torres de entre 25 y 29 pisos, alrededor de 2.450 soluciones de vivienda, además de comercios y espacios comunes. Será el primer proyecto privado que se ejecute bajo el nuevo esquema urbano liderado por Transmilenio, que en total permitirá habilitar cerca de 4.250 apartamentos VIS y VIP en Bogotá.

¿Cuáles serán los dos proyectos de vivienda VIS y VIP que tendrá Transmilenio?

TransMilenio adelantará dos desarrollos urbanos que integran vivienda de Interés Social (VIS) y Vivienda de Interés Prioritario (VIP) a partir de la gestión de suelo asociada a su infraestructura.

El primero de ellos se ubicará en los predios de la estación intermedia avenida primero de Mayo, en la troncal de la carrera 10, localidad de San Cristóbal. Allí se habilitarán 12.594 metros cuadrados de suelo para construir más de 25.000 m² destinados a vivienda, comercio y servicios.

El proyecto en la avenida primero de Mayo busca consolidar una nueva centralidad urbana conectada con la troncal carrera 10, la primera línea del metro y el Transmicable de San Cristóbal. Con su ejecución se proyecta la generación de empleo y mayores niveles de inversión en la zona. Desde el viernes 21 de noviembre, TransMilenio abrió una convocatoria pública para que constructores, estructuradores e inversionistas presenten sus propuestas y participen en este proceso de renovación urbana.

De manera simultánea, avanzan tres iniciativas de renovación urbana en predios privados ubicados sobre la avenida 68. Estos desarrollos permitirán levantar edificaciones de mayor altura, habilitar espacios comerciales y ampliar el espacio público, con el fin de dinamizar la actividad urbana y mejorar la conectividad. También aportarán nuevas fuentes de ingresos al sistema mediante el aprovechamiento del suelo.

Entre estos proyectos se destaca ‘Metrópolis’, que transformará un conjunto residencial construido en los años 80 para dar paso a torres de entre 25 y 29 pisos. En total, ofrecerá cerca de 2.450 soluciones de vivienda, además de comercios en los primeros niveles y espacios comunes. Este será el primer desarrollo privado impulsado bajo el nuevo esquema de gestión urbana promovido por Transmilenio.

