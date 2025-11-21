Bogotá está a punto de probar un modelo urbano que cambia las reglas del juego: Transmilenio, históricamente operador de buses, empezará a mover fichas en el sector inmobiliario.

(Vea también: ¡Nuevo avance en la movilidad de Bogotá! Así funcionará la estación temporal Calle 22 de TransMilenio)

Así lo anunció el alcalde Carlos Fernando Galán junto a su equipo, al confirmar que el sistema asumirá el desarrollo del proyecto en la Estación Intermedia de la avenida Primero de Mayo, en el límite entre San Cristóbal y Antonio Nariño.

El mandatario aseguró que este giro marca un punto de quiebre en la transformación urbana de la capital, pues permitirá usar las estaciones y los corredores de transporte como anclas para vivienda, comercio y nuevo espacio público. Según Galán, este paso busca que la ciudad aproveche de verdad las inversiones en movilidad y reactive zonas subutilizadas del sistema.

La apuesta incluye más edificabilidad, licenciamientos rápidos y la posibilidad de intervenir predios del propio sistema o terrenos privados próximos a corredores como la carrera 10 o la avenida 68. Con esto, se plantea una ciudad con barrios más activos, calles más seguras y nuevas fuentes de ingresos que ayuden a sostener el transporte público.

Los primeros apartamentos de Transmilenio

El piloto se desarrollará junto a la Estación Intermedia de la avenida Primero de Mayo. Allí, Transmilenio habilitará 12.594 metros cuadrados de suelo para levantar más de 25.000 metros cuadrados de vivienda, comercio y servicios. El punto conecta tres sistemas clave: la troncal de la carrera 10, la Línea 1 del Metro y el Transmicable de San Cristóbal.

A partir del 21 de noviembre de 2025 se abrirá una convocatoria pública para que firmas constructoras, inversionistas y estructuradores presenten propuestas. El proceso será manejado desde la plataforma de negocios del sistema y buscará participación competitiva del sector privado.

Apartamentos de Transmilenio en la Avenida 68

En paralelo, tres desarrollos privados promovidos por Arquitectura & Concreto e Inversiones Pactum se mueven sobre la Avenida 68. Allí se proyectan edificios más altos, comercio en los primeros niveles y una mezcla de usos que produzca barrios más conectados. El caso más visible es ‘Metrópolis’, que reemplazará un conjunto de los años 80 por torres de 25 a 29 pisos y cerca de 2.450 viviendas.

La Secretaría del Hábitat y Transmilenio firmaron un convenio para priorizar los hogares que compren vivienda en estos desarrollos. Los proyectos hacen parte de las zonas preferentes para subsidios VIS y VIP, lo que significa acceso a unidades nuevas, bien ubicadas y conectadas con servicios esenciales y transporte público de alta calidad.

Con la articulación entre vivienda y movilidad, el Distrito promete una Bogotá más compacta, con crecimiento orientado al transporte masivo y con oportunidades de vivienda en zonas estratégicas.

