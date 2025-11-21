Los últimos días han sido de dolor e incertidumbre en la localidad de Puente Aranda, en Bogotá, luego de la trágica muerte de Rosa Gualteros, una reconocida profesora que perdió la vida en un grave accidente de tránsito ocurrido el pasado sábado, 15 de noviembre.

La presión de la comunidad y de la familia crece, pues aseguran que no se ha conocido ningún avance claro sobre el paradero ni la situación judicial de la mujer que habría provocado el siniestro, según recogió Citytv.

Un video, compartido por el mencionado noticiero, permitió conocer el momento exacto del choque registrado en la calle 3A con carrera 36, en Puente Aranda. En las imágenes se observa el vehículo en el que se movilizaba Rosa, detenido frente a un semáforo en rojo, cuando un carro que venía a alta velocidad lo embistió de manera violenta.

Acá, lo mostrado por Citytv:

Según el informe preliminar, citado por el informativo, la víctima viajaba como pasajera en un vehículo que había pedido por aplicación.

En el accidente estuvieron involucrados, además, otro carro particular, una motocicleta y un taxi. Las autoridades continúan recopilando detalles para reconstruir totalmente lo ocurrido.

Uno de los puntos que más ha provocado malestar es que, según los familiares de Rosa, la mujer que conducía el vehículo que causó el accidente habría presentado señales evidentes de embriaguez. Pese a esto, la Policía de Tránsito aseguró que aún no existen resultados oficiales de la prueba de alcoholemia realizada a la presunta responsable.

La falta de información y de decisiones concretas ha indignado a los allegados de la víctima.

“¿Por qué esta señora está libre? ¿Por qué Medicina Legal no ha entregado el dictamen de alcoholemia?”, cuestionó una persona cercana a Rosa, citada también por Citytv.

La incertidumbre por el silencio institucional en un caso tan grave ha llevado a que la comunidad se movilice para exigir claridad y justicia.

Rosa Gualteros trabajó por más de tres décadas en el Colegio Rodrigo de Triana, en la localidad de Kennedy. Su dedicación dejó una huella entre varias generaciones de estudiantes, colegas y familias del sector.

Para muchos, su muerte no solo representa la pérdida de una educadora, sino de una figura afectiva y cercana que formó parte esencial de la vida escolar de cientos de niños y jóvenes.

En la noche de este jueves 20 de noviembre, varias personas se reunieron en un plantón para exigir justicia por la muerte de Rosa. La manifestación se llevó a cabo en la avenida Guayacanes con calle 38 sur, en la localidad de Kennedy.

Los asistentes bloquearon la vía mientras elevaban pancartas con mensajes como “Justicia para Rosita” y repetían consignas en su nombre. Uno de los niños que asistió, estudiante del colegio donde enseñaba Rosa, habló entre lágrimas ante las cámaras de Citytv:

“Para mí, la profesora Rosita, más que una docente, era una amiga, una mamá. Pedimos justicia para que este caso no se quede impune”, aseguró.

