El mercado inmobiliario en Colombia se encamina a cerrar el año con un panorama positivo impulsado por la reducción sostenida de las tasas de interés hipotecario, el crecimiento en ventas de vivienda nueva y la consolidación de regiones emergentes como nuevos polos de inversión, de acuerdo con Ciencuadras.com y El Libertador.

Cifras presentadas por esos expertos revelaron que las tasas efectivas anuales para créditos VIS UVR pasaron del 13,61 % al 11,05 % entre junio de 2024 y junio de 2025, mientras que las No VIS UVR bajaron del 14,69 % al 12,56 %.

“El descenso en las tasas hipotecarias es el motor que está revitalizando el mercado. Hoy los hogares pueden financiar su vivienda con cuotas más manejables y acceder a créditos que hace un año eran inalcanzables”, explicó Mauricio Torres Romero, gerente de Ciencuadras.com.

De cara al cierre de 2025 y el inicio de 2026, el mercado proyecta un crecimiento sostenido en ventas de vivienda nueva, “con un aumento cercano al 9 % en ventas totales del año, específicamente tasas VIS proyectadas al 11,09 % y No VIS al 11,73 % para diciembre”, según explicó Torres.

Estas estimaciones siguen la tendencia evidenciada al cierre del primer semestre de 2025, cuando las ventas de vivienda nueva crecieron 38,6 %, lideradas por un aumento del 50 % en el segmento VIS y del 29 % en lanzamientos No VIS.

En cuanto a precios, los apartamentos nuevos se valorizaron 8,23 %, mientras que las casas nuevas registraron una leve corrección del 6,05 %, reflejando un ajuste natural en zonas periféricas.

¿Cuáles zonas de Colombia aumentaron venta de vivienda nueva?

Barranquilla duplicó sus ventas de vivienda nueva y cuadruplicó sus lanzamientos en 2025. Municipios cercanos a Bogotá como Chía, Cota, Soacha y Cajicá, y zonas del Eje Cafetero, Santander, Oriente antioqueño y Caribe muestran un auge en inversión y calidad de vida, indicó Ciencuadras.com

“Los compradores están buscando equilibrio: mejor entorno, más espacio y precios razonables. Las ciudades intermedias se convirtieron en una alternativa real de valorización y bienestar”, señaló Torres Romero, gerente de ese portal especializado.

El arriendo se estabiliza y proyecta un 2026 con precios sostenibles

El mercado de arriendo también muestra madurez y una proyección estable para el próximo año.

“El canon promedio para apartamentos aumentó un 8,3 % anual a mayo, lo que marca una desaceleración saludable y ofrece mayor previsibilidad tanto para propietarios como para arrendatarios”, explicó Paola Suárez, vicepresidenta de Mercadeo de Seguros Bolívar y del ecosistema El Libertador – Ciencuadras.

De acuerdo con el análisis de El Libertador, el crecimiento anual del canon se estabilizará en torno al 9,3 %, una cifra alineada con la expectativa de inflación. Las unidades más pequeñas y multifuncionales siguen liderando la demanda: los apartaestudios pasaron del 2,8 % al 5,7 % del total de búsquedas durante el año.

¿Cuáles son las ciudades satélite con más arriendos en Colombia?

Las zonas de mayor rotación en el mercado de arriendo en Colombia se ubican en ciudades satélite como Soacha y Sabaneta, que reportan un crecimiento del 18% en ocupación. En tanto, Medellín, Bogotá y Envigado lideran la oferta con más del 50 % del total de inmuebles disponibles.

Para los propietarios e inversionistas, El Libertador recomienda ajustar las estrategias a las nuevas preferencias del consumidor:

Priorizar unidades entre 50 y 100 metros cuadrados, rango donde se concentra la mayor demanda.

Acondicionar espacios para teletrabajo, que permite cobrar un valor premium y reducir la vacancia.

Simplificar el canon incluyendo servicios básicos como administración, agua e internet, para hacerlo más atractivo sin aumentar el costo percibido.

“Hoy la rentabilidad depende tanto del activo como del acompañamiento. Contar con una inmobiliaria aliada garantiza seguridad, cobertura y gestión profesional del arriendo. En El Libertador, ese respaldo se traduce en protección total y tranquilidad para el propietario”, puntualizó Suárez.

Con tasas más bajas, una oferta en expansión y regiones cada vez más competitivas, el mercado inmobiliario colombiano cierra 2025 con un balance positivo y perspectivas de consolidación para el próximo año. La clave, coinciden los voceros, será mantener la confianza del consumidor y seguir fortaleciendo la asesoría profesional en cada etapa del proceso.

“El cierre de 2025 marca un punto de inflexión para el sector. La vivienda vuelve a ser una opción viable, tanto para habitar como para invertir”, concluyó Mauricio Torres Romero, gerente de Ciencuadras.com.

