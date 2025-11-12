Para muchos colombianos, tener casa propia sigue siendo uno de los sueños más grandes de su vida. Sin embargo, acceder a un crédito que se ajuste a sus posibilidades económicas puede ser todo un reto.

(Lea también: Tres subsidios de vivienda de hasta $ 200.000.000 en Cafam, Colsubsidio y más: no los pierda)

Pensando en ello, la caja de compensación Compensar ofrece una alternativa financiera diseñada especialmente para sus afiliados: un crédito hipotecario accesible, flexible y con condiciones preferenciales para quienes buscan comprar vivienda nueva dentro del rango VIS (Vivienda de Interés Social).

¿Cómo funciona el crédito hipotecario Compensar?

El crédito hipotecario de Compensar Servicios Financieros permite financiar hasta el 80 % del valor comercial del inmueble que se desea adquirir. Los proyectos deben estar dentro del rango VIS, es decir, no superar los 135 salarios mínimos mensuales legales vigentes (S.M.M.L.V.) del año de entrega del inmueble.

Lee También

Además, el préstamo se ofrece con plazos de hasta 20 años, bajo el sistema de amortización en UVR, lo que permite cuotas más estables en el tiempo. La tasa de interés dependerá del perfil crediticio del solicitante, lo que brinda flexibilidad según la capacidad de pago.

Otro punto a favor es que Compensar permite incluir los ingresos del grupo familiar para fortalecer la solicitud del crédito, facilitando así la aprobación y ampliando el monto financiable.

Lee También

Requisitos para aplicar al crédito de Compensar

Para acceder a este beneficio, el solicitante debe cumplir con algunos requisitos fundamentales:

Ser afiliado a Compensar .

Tener mínimo un año de antigüedad laboral con contrato a término indefinido o dos años si es contrato fijo.

Contar con subsidio de vivienda adjudicado .

No estar reportado en centrales de riesgo .

* Pulzo.com se escribe con Z