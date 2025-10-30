Recientemente, Bancolombia anunció la venta de apartamentos desde 90 millones de pesos a través de su plataforma Tu360Inmobiliario, con el objetivo de facilitar el acceso a vivienda y promover inversiones seguras en finca raíz.

Los precios de los inmuebles disponibles van desde los 90 millones hasta los 24.000 millones de pesos, y las propiedades se encuentran en varias regiones del país, incluyendo Soacha, Amagá, Bogotá y Medellín.

En Soacha hay apartamentos de entre 34 y 42 metros cuadrados desde 90 millones de pesos, mientras que en Amagá se ofrecen desde $ 94 millones. En Bogotá se destacan inmuebles en sectores como Gran Britalia y Usme con valores de entre $ 90 y $ 120 millones, y en Medellín, en el sector Belén, un apartamento de 48 m² con cuatro habitaciones cuesta $ 117 millones.

Para comprar, los interesados deben ingresar al portal Tu360Inmobiliario.com, donde pueden filtrar por tipo de inmueble y rango de precios.

Aunque la plataforma no tiene una sección exclusiva para “remates”, incluye viviendas con descuentos y procesos de compra transparentes.

Bancolombia resalta que esta iniciativa ofrece una oportunidad confiable y accesible para quienes buscan adquirir su primera vivienda o realizar una inversión en el mercado inmobiliario colombiano.

Los 7 apartamentos que Bancolombia vende por entre $ 90 y $ 100 millones

Los Condominios de Tejares en Soacha

Apartamento en Soacha, Cundinamarca, conjunto Los Condominios de Tejares.

Área de 42,5 m² con 3 habitaciones y 2 baños.

Buen estado, incluye cocina integral y administración de $ 80.000.

Precio de venta: $ 90.000.000, con más de 15 años de antigüedad.

Barrio El Porvenir en Bogotá

Casa en Bogotá D.C., barrio El Porvenir, dirección Carrera 7C #65F-70.

Superficie de 72 m² distribuidos en una planta, con 2 habitaciones y 1 baño.

Cocina integral, cuarto de lavado, lavadero, zona de juegos infantiles y buen estado general.

Precio de venta: $100.000.000; antigüedad entre 0 y 5 años.

La Ilusión 1 en Soacha

Apartamento en el conjunto residencial La Ilusión 1, en Soacha, Cundinamarca.

Área de 42 m² (38 m² techados), 2 habitaciones y 1 baño.

Año de construcción 2014, ubicado en el quinto piso de la Torre 8 (apt. 504).

Precio de venta: $100.000.000.

Compartir en Soacha

Apartamento en el sector Compartir, municipio de Soacha.

Área de 38,14 m², 2 habitaciones y 1 baño.

Construido en 2012, ubicado en el sexto piso de un edificio con vigilancia 24 horas, juegos infantiles y parqueadero comunal.

Precio estimado de venta: $95.000.000.

Los Condominios I de Tejares en Soacha

Apartamento ubicado en el desarrollo Agrup Los Condominios I de Tejares, en el sector Cazucá, municipio de Soacha, Cundinamarca.

Superficie de 34,68 m², distribuida en 3 habitaciones y 1 baño.

Buen estado general, incluye sala, zona de ropa y zonas verdes; el mantenimiento mensual es de $ 65.000.

Ideal para vivienda funcional en zona residencial, con fácil acceso a transporte y escuelas. Precio estimado de venta: $ 93.000.000.

Centro Usme en Bogotá

Apartamento en el barrio Centro Usme, Bogotá D.C.

Sala-comedor, cocina, una habitación y un baño, con área aproximada de 32 m².

Ubicado en edificio de varios pisos con portería, cercano al transporte público y servicios básicos.

Precio de venta estimado en aproximadamente $ 100.000.000.

La Ilusión 1 en Soacha

Apartamento en el conjunto residencial La Ilusión 1, ubicado en Soacha, Cundinamarca.

Superficie total de 42 m², de los cuales 38 m² son techados; cuenta con 2 habitaciones y 1 baño.

Construido en 2014, en el quinto piso de la Torre 8, apto 504.

Conjunto con salón de eventos, juegos infantiles, zona de ropa, gas de red, jardín, parqueadero de visitas, portería, recepción, circuito cerrado y seguridad privada. Precio de venta estimado en aproximadamente $ 100.000.000.

