Recientemente, Bancolombia anunció la venta de apartamentos desde 90 millones de pesos a través de su plataforma Tu360Inmobiliario, con el objetivo de facilitar el acceso a vivienda y promover inversiones seguras en finca raíz.
Los precios de los inmuebles disponibles van desde los 90 millones hasta los 24.000 millones de pesos, y las propiedades se encuentran en varias regiones del país, incluyendo Soacha, Amagá, Bogotá y Medellín.
En Soacha hay apartamentos de entre 34 y 42 metros cuadrados desde 90 millones de pesos, mientras que en Amagá se ofrecen desde $ 94 millones. En Bogotá se destacan inmuebles en sectores como Gran Britalia y Usme con valores de entre $ 90 y $ 120 millones, y en Medellín, en el sector Belén, un apartamento de 48 m² con cuatro habitaciones cuesta $ 117 millones.
Para comprar, los interesados deben ingresar al portal Tu360Inmobiliario.com, donde pueden filtrar por tipo de inmueble y rango de precios.
Aunque la plataforma no tiene una sección exclusiva para “remates”, incluye viviendas con descuentos y procesos de compra transparentes.
Bancolombia resalta que esta iniciativa ofrece una oportunidad confiable y accesible para quienes buscan adquirir su primera vivienda o realizar una inversión en el mercado inmobiliario colombiano.
Los 7 apartamentos que Bancolombia vende por entre $ 90 y $ 100 millones
Los Condominios de Tejares en Soacha
- Apartamento en Soacha, Cundinamarca, conjunto Los Condominios de Tejares.
- Área de 42,5 m² con 3 habitaciones y 2 baños.
- Buen estado, incluye cocina integral y administración de $ 80.000.
- Precio de venta: $ 90.000.000, con más de 15 años de antigüedad.
Barrio El Porvenir en Bogotá
- Casa en Bogotá D.C., barrio El Porvenir, dirección Carrera 7C #65F-70.
- Superficie de 72 m² distribuidos en una planta, con 2 habitaciones y 1 baño.
- Cocina integral, cuarto de lavado, lavadero, zona de juegos infantiles y buen estado general.
- Precio de venta: $100.000.000; antigüedad entre 0 y 5 años.
La Ilusión 1 en Soacha
- Apartamento en el conjunto residencial La Ilusión 1, en Soacha, Cundinamarca.
- Área de 42 m² (38 m² techados), 2 habitaciones y 1 baño.
- Año de construcción 2014, ubicado en el quinto piso de la Torre 8 (apt. 504).
- Precio de venta: $100.000.000.
Compartir en Soacha
- Apartamento en el sector Compartir, municipio de Soacha.
- Área de 38,14 m², 2 habitaciones y 1 baño.
- Construido en 2012, ubicado en el sexto piso de un edificio con vigilancia 24 horas, juegos infantiles y parqueadero comunal.
- Precio estimado de venta: $95.000.000.
Los Condominios I de Tejares en Soacha
- Apartamento ubicado en el desarrollo Agrup Los Condominios I de Tejares, en el sector Cazucá, municipio de Soacha, Cundinamarca.
- Superficie de 34,68 m², distribuida en 3 habitaciones y 1 baño.
- Buen estado general, incluye sala, zona de ropa y zonas verdes; el mantenimiento mensual es de $ 65.000.
- Ideal para vivienda funcional en zona residencial, con fácil acceso a transporte y escuelas. Precio estimado de venta: $ 93.000.000.
Centro Usme en Bogotá
- Apartamento en el barrio Centro Usme, Bogotá D.C.
- Sala-comedor, cocina, una habitación y un baño, con área aproximada de 32 m².
- Ubicado en edificio de varios pisos con portería, cercano al transporte público y servicios básicos.
- Precio de venta estimado en aproximadamente $ 100.000.000.
La Ilusión 1 en Soacha
- Apartamento en el conjunto residencial La Ilusión 1, ubicado en Soacha, Cundinamarca.
- Superficie total de 42 m², de los cuales 38 m² son techados; cuenta con 2 habitaciones y 1 baño.
- Construido en 2014, en el quinto piso de la Torre 8, apto 504.
- Conjunto con salón de eventos, juegos infantiles, zona de ropa, gas de red, jardín, parqueadero de visitas, portería, recepción, circuito cerrado y seguridad privada. Precio de venta estimado en aproximadamente $ 100.000.000.
