Comprar vivienda sigue siendo una meta lejana para algunas personas. Aunque tienen ingresos estables y pagan arriendos equivalentes a una posible cuota hipotecaria, la cuota inicial representa el mayor obstáculo para cumplir el sueño de tener casa.

Consciente de esa realidad, el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) anunció que trabaja en una nueva línea de crédito que permitiría financiar hasta el 100 % del valor de una vivienda de Interés Social (VIS).

La presidenta del FNA, Laura Roa, explicó en Blu Radio que la iniciativa podría entrar en funcionamiento durante el primer trimestre de 2026, y que está pensada para quienes hoy destinan buena parte de sus ingresos al arriendo.

“Nos encontramos con familias que nos dicen: ‘Yo puedo pagar un arriendo de 700 u 800 mil pesos, pero no tengo cómo reunir la cuota inicial’. Por eso estamos trabajando en el 100 % de financiamiento, para que ese dinero que hoy se va en arriendo se convierta en el pago de su propia casa”, afirmó en entrevista con la emisora.

Así funcionaría el crédito del 100 % del Fondo Nacional del Ahorro

Actualmente, el FNA financia hasta el 90 % del valor del inmueble. Con la nueva modalidad, la meta es eliminar por completo la necesidad de aportar una cuota inicial, permitiendo que más familias accedan al crédito hipotecario.

Según Roa, los cálculos del Fondo muestran que una familia que paga entre $ 700.000 y $ 800.000 de arriendo podría destinar esa misma suma, o incluso menos, para pagar su casa. “Con el 100 %, podrían ser [cuotas] de $ 500.000, mucho menos de lo que muchos pagan por arrendar”, explicó la funcionaria.

La materialización de esta línea de crédito depende de un trabajo articulado entre el Gobierno Nacional, el FNA y las alcaldías locales, que podrían dar subsidios o facilitar terrenos para desarrollar los proyectos.

