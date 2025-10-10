En este contexto, Bancolombia anunció nuevas oportunidades de compra con inmuebles disponibles desde los 90 millones hasta los 24 mil millones de pesos, a través de su plataforma Tu360Inmobiliario.

Según la entidad, esta estrategia busca facilitar el acceso a la vivienda y ofrecer una opción segura y ágil a los interesados en invertir en finca raíz, precisó El Tiempo.

Apartamentos baratos en Colombia en remates de Bancolombia

Entre las opciones más destacadas se encuentran varios apartamentos de bajo costo en Soacha (Cundinamarca) y Amagá (Antioquia), ideales para quienes desean tener su primera vivienda o buscan una inversión asequible.

En Soacha, por ejemplo, hay apartamentos desde 90 millones, con áreas que oscilan entre los 34 y 42 metros cuadrados, indica el rotativo.

En Amagá, se ofrecen propiedades desde 94 millones, con espacios de 34 m² aproximadamente.

Asimismo, en ciudades principales como Bogotá y Medellín, también es posible encontrar apartamentos usados con precios competitivos. En la capital, se listan inmuebles en sectores como Gran Britalia y Usme, con valores entre 115 y 120 millones, mientras que en Medellín, en el sector Belén, se ofrece un apartamento de 48 m² y cuatro habitaciones por 117 millones.

¿Cómo comprar apartamentos en remate?

Para acceder a estas oportunidades, los interesados deben ingresar a la página Tu360Inmobiliario.com, donde podrán usar un filtro en la parte superior derecha del portal para seleccionar el tipo de inmueble y el rango de precios de su preferencia.

Una vez configurados los criterios de búsqueda, el sistema mostrará las propiedades disponibles según el presupuesto del usuario, explicó el periódico.

Aunque no existe una sección específica denominada “remates”, Bancolombia enfatiza que las viviendas disponibles en Tu360Inmobiliario incluyen opciones de este tipo, con descuentos atractivos y procesos transparentes.

