La tarjeta de crédito Green American Express de Bancolombia ofrece una combinación de beneficios, descuentos y seguros diseñados para quienes buscan aprovechar al máximo sus compras y consumos diarios. Esta tiene una cuota de manejo que le queda en 35.000 pesos al mes.

Al solicitarla, el cliente puede recibir 10.720 Puntos Colombia como bono de bienvenida si factura $ 2.000.000 durante los primeros seis meses, lo que equivale a un ahorro significativo en compras, descuentos y seguros que pueden alcanzar hasta $ 760.000 en ese período.

Entre sus principales beneficios se incluyen 2×1 en boletas Premier de Cinemark con bono de confitería, 50 % de descuento en la cuota de manejo, acumulación doble de Puntos Colombia en Éxito y Carulla, y descuentos exclusivos a través de Amex Offers, como 30 % en restaurantes seleccionados.

También ofrece promociones especiales de fin de semana y ventajas en compras realizadas en el marketplace Tu360Compras.

Lee También

Además, los usuarios pueden disponer de avances de hasta el 100 % del cupo en cuentas Bancolombia y recibir descuentos adicionales, como el 20 % en Home Burgers en el aeropuerto El Dorado.

En cuanto a sus características, la tarjeta está dirigida a personas entre 18 y 84 años, con ingresos desde un salario mínimo, y ofrece cupos entre $ 3 y $ 15 millones.

Incluye asistencias en el hogar, viajes y vehículos, así como seguros de protección de compras y precios, con una tasa de interés anual interesante del 25 %.

Por qué bancos cobran por cuota de manejo de tarjetas de crédito

Los bancos cobran cuota de manejo en las tarjetas de crédito porque este costo les permite cubrir diferentes gastos asociados a la administración del producto financiero y a los beneficios que ofrece. Mantener una tarjeta activa implica costos operativos como la emisión física del plástico, el mantenimiento de las plataformas tecnológicas que permiten realizar transacciones seguras, el monitoreo de fraudes y el soporte al cliente en caso de inconvenientes.

Además, la cuota de manejo ayuda a sostener los programas de recompensas, acumulación de puntos, seguros, asistencias y descuentos exclusivos que reciben los usuarios.

Muchos de estos beneficios, como el acceso a seguros de viaje, protección de compras, promociones en comercios y acumulación de millas o puntos, no generan un costo directo al tarjetahabiente en el momento de usarlos, pero sí representan un gasto para la entidad financiera que debe ser compensado.

Otro motivo es que la cuota de manejo funciona como una forma de ingreso recurrente para los bancos, que complementa lo que reciben por intereses o comisiones en operaciones específicas.

Esto se debe a que no todos los clientes generan intereses, pues muchos pagan la totalidad de su deuda a tiempo, y en esos casos la cuota de manejo asegura una fuente de rentabilidad mínima para sostener el servicio.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.