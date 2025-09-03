Bancolombia, una de las entidades financieras más reconocidas del país, ofrece distintos productos de inversión, entre ellos el Certificado de Depósito a Término (CDT).

Para septiembre de 2025, la rentabilidad esperada de una inversión de 2 millones de pesos oscila entre el 7.35 % y el 7.60 % efectiva anual (E.A.), según la modalidad y el plazo seleccionado, de acuerdo con información del mismo banco.

Es importante recordar que la rentabilidad de los CDT depende de varios factores, como la tasa de interés del mercado, el plazo de inversión y la situación económica del país. Estos elementos inciden directamente en los rendimientos ofrecidos por las entidades financieras.

¿De cuánto es la rentabilidad de un CDT de 2 millones de pesos en Bancolombia?

La opción más tradicional es el CDT físico, disponible únicamente en oficinas. Para una inversión de 2 millones a 180 días, la entidad ofrece una tasa cercana de 7.15 % E.A. para un plazo de 120 días o cuatro meses, lo que implica una ganancia de 44.710,15 pesos.

Si la inversión se hace a 240 días (casi ocho meses), la tasa es de 7.45 % y la ganancia es de 94.213,53 pesos. Es importante tener en cuenta que este tipo de CDT no permite cancelación anticipada, lo cual limita la flexibilidad del inversionista.

Otras opciones de plazo para un CDT tradicional son:

360 días

Tasa: 7.35% E.A.

Ganancias: $94.213,53

Tasa: 7.35% E.A. $94.213,53 540 días

Tasa: 7.35% E.A.

Ganancias: $141.120,00

Tasa: 7.35% E.A. $141.120,00 720 días

Tasa: 7.35% E.A.

Ganancias: $215.523,24

Rentabilidad para un CDT digital en Bancolombia

Otra de las opciones es tramitar este producto por la app o página de Bancolombia. Esta es la opción más rentable y fácil de adquirir. Las tasas varían dependiendo del monto invertido y del tiempo pactado de la siguiente manera.

120 días

Tasa: 8.45% E.A.

Ganancias: $54.820

Tasa: 8.45% E.A. $54.820 240 días

Tasa: 8.7% E.A.

Ganancias: $114.374

Tasa: 8.7% E.A. $114.374 360 días

Tasa: 8.7% E.A.

Ganancias: $174.000

Tasa: 8.7% E.A. $174.000 540 días

Tasa: 8.4% E.A.

Ganancias: $257.220

Tasa: 8.4% E.A. $257.220 720 días

Tasa: 7.8% E.A.

Ganancias: $324.160

Estas cifras, informadas por Bancolombia, reflejan cómo pequeños ajustes en el plazo pueden afectar directamente el rendimiento final. Adicionalmente, todos los CDT emitidos por Bancolombia cuentan con la cobertura de Fogafín, que garantiza hasta $50 millones por persona, lo cual protege al ahorrador ante posibles contingencias.

Es importante recordar que el interés generado está sujeto a impuestos como la retención en la fuente, que varía en función del rendimiento y el monto, afirma Bancolombia. También cabe destacar que los CDT están garantizados hasta $50 millones por persona a través de Fogafín.

