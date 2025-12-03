El debate de la reforma tributaria volvió a quedarse en el aire este miércoles 3 de diciembre, luego de que las comisiones económicas estuvieran a punto de votar la ponencia positiva. Cuando todo parecía listo para avanzar, se rompió el quórum en la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes, lo que obligó a suspender la discusión.

Sigue a PULZO en Discover

Fue un grupo de senadoras del Partido Liberal y del Centro Democrático el que retiró sus firmas de la ponencia que pretendía archivar la reforma, movimiento que modificó el panorama en el Congreso y permitió que el proyecto volviera a avanzar en su trámite.

(Vea también: Anuncian ambiciosa nueva ciudadela en Bogotá, con revolcón para más de 61.200 m2 en Salitre)

Aunque el trámite quedó detenido, la reforma no cayó. El proyecto sigue vivo y la cita quedó reprogramada para el próximo martes.

Lee También

Señalan ‘jugaditas’ en votación a la reforma tributaria

El senador Mauricio Gómez Amín, del Partido Liberal, sostuvo —con un audio como evidencia— que sí se alcanzaron los 15 votos necesarios para mantener el cuórum y exigió que se aclarara la decisión adoptada. Sin embargo, el secretario Duque indicó que inicialmente se registraron 13 votos, luego ingresaron dos más, pero al repetir el llamado a lista no se completó el mínimo requerido. El conteo final quedó en 8 votos por el “sí” y 6 por el “no”. Con este escenario, hacia las 8:43 p. m., la presidenta López levantó oficialmente la sesión y anunció una nueva citación para la próxima semana.

(Vea también: Advierten por posibles alzas en precios del gas en Colombia: golpe al bolsillo sería duro)

La discusión estuvo marcada por la polémica, especialmente por el retiro inesperado de varias firmas que apoyaban el archivo del proyecto, lo que obligó a reabrir el debate y tensó el ambiente dentro del Capitolio.

Desde la oposición, varios congresistas pidieron a las mesas directivas avanzar con la ponencia positiva, argumentando que existen los votos para tumbar la iniciativa. Mientras tanto, el Gobierno seguía moviendo fichas y analizando opciones para mantener viva la reforma

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.