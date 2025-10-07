Bancolombia anunció la unificación de los horarios de atención en sus sucursales físicas a nivel nacional con el propósito de mejorar la organización operativa y ofrecer un servicio más eficiente y coherente con las necesidades de sus clientes.

En Bogotá, la atención será de 9:00 a.m. a 4:00 p.m., mientras que en el resto del país será de 8:30 a.m. a 4:30 p.m, agregó el banco en una misiva compartida a Pulzo.

Algunas oficinas mantendrán jornada continua y otras cerrarán al mediodía, dependiendo de su tipo y ubicación. Aunque medios como Blu Radio señalaron que la decisión se dio por la reforma laboral, desde el banco resaltaron que corresponde netamente a la unificación que permita mayor eficacia en los procesos.

Además, las sucursales que operan los sábados continuarán haciéndolo sin cambios por el momento.

Lee También

La entidad recordó que sus clientes también pueden realizar operaciones a través de los canales digitales, cajeros automáticos y corresponsales bancarios disponibles en todo el territorio nacional, lo que les permite acceder a los servicios de forma rápida y segura en cualquier momento.

Bancolombia enfatizó que este nuevo modelo de atención será monitoreado de manera constante para garantizar que cumpla con las expectativas de los usuarios y mejore su experiencia con el banco.

El objetivo de la medida es ofrecer una atención más homogénea y adaptada al estilo de vida de los colombianos, manteniendo siempre la calidad y el acompañamiento que caracteriza a la entidad financiera.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.