Comprar vivienda de interés social (VIS) sigue siendo una de las principales metas de miles de colombianos, y en 2026 los bancos continúan ofreciendo alternativas de financiamiento con plazos amplios y condiciones ajustadas a la capacidad de pago de los hogares.

Entidades como BBVA y Bancolombia destacan por sus opciones de crédito hipotecario y leasing habitacional, que permiten financiar un alto porcentaje del valor del inmueble, tanto para vivienda nueva como usada.

¿Cuánto presta BBVA para vivienda VIS 2026?

BBVA Colombia ofrece financiamiento de hasta el 80 % del valor de la Vivienda de Interés Social (VIS), tanto nueva como usada, lo que exige una cuota inicial mínima del 20 %. Aplica para inmuebles cuyo valor no supere 135 SMMLV o 150 SMMLV en ciudades principales.

El crédito se otorga sobre el menor valor entre el avalúo y la compraventa. En proyectos sostenibles certificados, el leasing habitacional puede financiar hasta el 90 %. Además, permite acceder a subsidios del Gobierno, como Mi Casa Ya, y los plazos dependen del perfil y la capacidad de pago del cliente.

¿Cuánto presta Bancolombia para vivienda VIS?

Por su parte, Bancolombia también financia hasta el 80 % del valor comercial de una vivienda VIS mediante crédito hipotecario, exigiendo una cuota inicial del 20 %. Esta entidad ofrece además la opción de leasing habitacional, una alternativa atractiva para quienes prefieren pagar un canon mensual y adquirir la vivienda al final del contrato.

Bancolombia destaca por sus tasas de interés competitivas, que pueden iniciar desde el 9 % efectivo anual, especialmente en proyectos financiados por el banco o para clientes que reciben su nómina en la entidad. La aprobación del monto depende del análisis de los ingresos y la capacidad de endeudamiento del solicitante.

¿Cuánto presta Banco de Bogotá para vivienda VIS 2026?

El Banco de Bogotá ofrece crédito hipotecario para vivienda VIS y NO VIS, con montos desde $ 10 millones y financiación de hasta el 80 % para VIS y 70 % para NO VIS, según evaluación crediticia.

El préstamo cuenta con plazos flexibles entre 5 y 30 años, especialmente para vivienda VIS o amortización en UVR. Aplica para vivienda nueva o usada y permite elegir entre cuota fija en pesos o cuota en UVR.

Incluye tasas de interés según mercado, respaldo con hipoteca y seguros de vida, incendio y terremoto, brindando mayor tranquilidad al comprador.

Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría

El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.