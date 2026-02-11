La compra de vivienda en España por parte de extranjeros es un proceso permitido y cada vez más común, incluso para ciudadanos colombianos que no cuentan con residencia en ese país. De acuerdo con información del portal especializado BalCells Group, cualquier extranjero puede adquirir una propiedad en territorio español, siempre que cumpla con los requisitos legales exigidos por las autoridades.

El mercado inmobiliario español sigue presentando oportunidades tanto para inversionistas como para quienes buscan establecerse con su familia. Eso sí, se trata de un mercado con fuertes diferencias regionales: no funcionan igual Madrid, Barcelona o las zonas costeras, y los precios pueden variar de forma considerable entre comunidades autónomas.

En ese contexto, los colombianos pueden comprar casa en España sin necesidad de tener visa de residencia, aunque sí deben adelantar ciertos trámites clave antes de firmar cualquier contrato.

NIE y documentos: los papeles que piden para comprar casa en España

El documento más importante para un colombiano que quiera comprar vivienda en España es el NIE (Número de Identificación de Extranjero). Según explica Western Union, este número es obligatorio para cualquier trámite legal o fiscal, incluida la compraventa de inmuebles.

El NIE se puede solicitar en oficinas de extranjería o comisarías de policía en España, así como en consulados españoles en Colombia. Sin este número, no es posible firmar escrituras ni pagar impuestos asociados a la compra.

Además del NIE, los documentos que suelen pedir a los extranjeros son:

Copia vigente del pasaporte.

Pruebas de solvencia económica, como extractos bancarios o certificaciones laborales.

Cuenta bancaria en España, necesaria para pagar impuestos, notaría y el valor del inmueble.

Certificado de empadronamiento, en caso de residir en territorio español.

Western Union señala que, aunque un extranjero puede iniciar el proceso solo con pasaporte, tarde o temprano deberá completar estos trámites para formalizar la compra.

Paso a paso y gastos: impuestos y costos que debe asumir un colombiano

El proceso de compra de una vivienda en España suele dividirse en tres etapas principales. Primero, se firma un contrato de reserva o un contrato de arras, mediante el cual el comprador entrega un depósito para asegurar el inmueble. Luego se firma la escritura pública ante notario, donde se paga el valor total de la vivienda. Finalmente, el inmueble se inscribe en el Registro de la Propiedad.

A estos pasos se suman los impuestos y gastos obligatorios. De acuerdo con Western Union:

IVA: aplica para viviendas nuevas y corresponde al 10 % del precio.

ITP: se paga en viviendas de segunda mano y varía entre el 6 % y el 10 %, según la comunidad autónoma.

Gastos notariales: entre el 0,1 % y el 0,5 % del valor del inmueble.

Registro de la propiedad: entre 300 y 700 euros.

Tasación: obligatoria si se solicita hipoteca.

También es posible comprar una casa en España con dinero proveniente del extranjero, siempre que se declare el origen de los fondos y se cumplan las normas de transferencias internacionales. Por eso, expertos recomiendan usar servicios financieros confiables y contar con asesoría legal antes de firmar cualquier documento.

