Cambio Radical alista un proyecto de ley que busca facilitar el acceso a subsidios de vivienda para madres cabeza de hogar en Colombia. La iniciativa se presentaría oficialmente con el inicio del próximo periodo legislativo.

De acuerdo con una información divulgada por La FM, el propósito del proyecto es establecer ofertas preferentes de vivienda para mujeres que lideran sus hogares y que enfrentan mayores barreras económicas para acceder a una casa propia.

Desde esa colectividad consideran que este grupo poblacional requiere un trato diferencial, teniendo en cuenta su rol como principales proveedoras y cuidadoras dentro de millones de familias en el país.

Según explicó César Lorduy, de esa colectividad, los datos oficiales evidencian la magnitud del problema. De acuerdo con estimaciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), Colombia cuenta con cerca de 18,7 millones de hogares, de los cuales el 55,6 % están liderados por mujeres, según la Encuesta Nacional de Demografía de 2025.

Además, señaló que el 68,8 % de las mujeres jefes de hogar no tienen cónyuge, pero sí tienen a su cargo la crianza de sus hijos. Muchas de ellas, explicó, viven en arriendo, en condiciones de allegamiento o incluso en zonas de invasión, lo que limita su estabilidad y calidad de vida.

Lorduy definió a la madre cabeza de familia como aquella mujer que, siendo soltera o casada, ejerce la jefatura del hogar y tiene bajo su responsabilidad permanente a hijos menores u otras personas que no pueden trabajar, ya sea por ausencia o incapacidad del cónyuge o por falta de apoyo familiar.

De acuerdo con lo informado por La FM, la iniciativa se encuentra actualmente en fase de construcción y la intención es radicarla el próximo 20 de julio, fecha en la que inicia el nuevo periodo del Congreso de la República.

El proyecto buscaría reactivar los subsidios de vivienda mediante un mecanismo de oferta preferente, especialmente dirigido a madres cabeza de hogar que no están vinculadas a fondos o cajas de compensación, lo que hoy limita su acceso a estos beneficios.

Desde Cambio Radical señalaron que el objetivo es enfrentar una desigualdad que continúa creciendo y facilitar que estas mujeres puedan acceder a vivienda nueva, como una herramienta clave para mejorar sus condiciones de vida y las de sus familias.

