El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) estableció los puntajes mínimos que deberán cumplir los afiliados interesados en solicitar crédito de vivienda en 2026. De acuerdo con la entidad, quienes estén afiliados por cesantías deberán alcanzar las siguientes puntuaciones:

170 puntos.

400 puntos en el caso de quienes hacen ahorro voluntario contractual.

Según el cálculo propuesto por la institución, en la modalidad de ahorro voluntario cada uno de los 12 meses contemplados en el contrato equivale a 33,3 puntos, siempre que el afiliado cumpla con la cuota de ahorro pactada en la fecha establecida, es decir, el mismo día de cada mes.

Una vez alcanzados los 400 puntos, el afiliado podrá presentar la solicitud de crédito al Fondo Nacional del Ahorro mediante el diligenciamiento del formato correspondiente. Además, deberá adjuntar los documentos de verificación exigidos según su condición laboral, entre ellos desprendibles de pago, Registro Único Tributario (RUT) y certificados de ingresos, entre otros requisitos definidos por la entidad.

¿Cómo financiar vivienda con el Fondo Nacional del Ahorro?

¿Cómo mejorar el puntaje en el FNA? El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) explicó cómo los afiliados pueden mejorar su puntaje dentro del sistema de ahorro contractual, un requisito clave para acceder a sus líneas de crédito. De acuerdo con la entidad, la principal recomendación es cumplir de manera puntual con la cuota de ahorro, realizando la consignación el mismo día de cada mes. El Fondo precisó que si la fecha establecida coincide con un sábado, domingo o día festivo, el pago debe efectuarse el último día hábil anterior. Por ejemplo, si la fecha elegida cae en un lunes festivo, la consignación deberá hacerse el viernes previo. En caso de incumplimiento, los usuarios pueden solicitar un otrosí ante la entidad. Este mecanismo permite reponer los puntos no acumulados, siempre y cuando se ahorren los meses pendientes al finalizar el contrato.

Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría

El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.