author
Escrito por:  Christian Suárez
Redactor     Feb 13, 2026 - 12:51 pm

El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) estableció los puntajes mínimos que deberán cumplir los afiliados interesados en solicitar crédito de vivienda en 2026. De acuerdo con la entidad, quienes estén afiliados por cesantías deberán alcanzar las siguientes puntuaciones:

  • 170 puntos.
  • 400 puntos en el caso de quienes hacen ahorro voluntario contractual.

Según el cálculo propuesto por la institución, en la modalidad de ahorro voluntario cada uno de los 12 meses contemplados en el contrato equivale a 33,3 puntos, siempre que el afiliado cumpla con la cuota de ahorro pactada en la fecha establecida, es decir, el mismo día de cada mes.

Pareja pensando en comprar vivienda / Freepik
Una vez alcanzados los 400 puntos, el afiliado podrá presentar la solicitud de crédito al Fondo Nacional del Ahorro mediante el diligenciamiento del formato correspondiente. Además, deberá adjuntar los documentos de verificación exigidos según su condición laboral, entre ellos desprendibles de pago, Registro Único Tributario (RUT) y certificados de ingresos, entre otros requisitos definidos por la entidad.

¿Cómo financiar vivienda con el Fondo Nacional del Ahorro?

Fondo Nacional del Ahorro (FNA) ofrece a los colombianos la posibilidad de financiar vivienda mediante un esquema que inicia con la afiliación por ahorro voluntario. Para presentar la solicitud de crédito, el interesado debe alcanzar un puntaje mínimo de 400 puntos, requisito que se obtiene a partir del cumplimiento en los aportes pactados y la constancia en el ahorro.

Una vez cumplida esta condición, los afiliados pueden acceder a créditos en pesos o en Unidades de Valor Real (UVR), lo que permite ajustar las condiciones del préstamo según la capacidad de pago y las proyecciones financieras del solicitante.

Entre los beneficios del crédito se encuentran los abonos anticipados sin penalización y la inclusión de seguros de vida e incendio, que brindan respaldo durante la vigencia de la obligación.

El FNA también contempla la posibilidad de presentar una solicitud conjunta con otro afiliado, siempre que ambos acrediten ingresos individualmente. En caso de incluir un deudor solidario no afiliado, este deberá entregar la documentación requerida y autorizar la consulta en centrales de riesgo.

Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría

El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.

