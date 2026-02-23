Mientras que todavía se analizan propuestas para un nuevo salario mínimo en Colombia, hay una realidad que se cae de su peso por encima del mencionado incremento: vivir en Bogotá en 2026 es cada vez más costoso.

Cada mes, cuando llega el sueldo, miles de hogares hacen cuentas para cubrir arriendo, mercado, servicios públicos, transporte y educación. En la mayoría de los casos, el ingreso apenas alcanza para lo básico y deja poco margen para el ahorro o el entretenimiento. El salario mínimo de 2026, ubicado en 1’750.905 pesos (2’000.000 pesos con subsidio de transporte), es insuficiente según un seguimiento de El Tiempo.

El aumento del costo de vida en la capital es una realidad respaldada por las cifras. En enero de 2026, la inflación anual en Bogotá fue de 5,54 %, ligeramente superior al promedio nacional de 5,35 %. Al cierre de 2025, mientras Colombia registró una variación anual de 5,10 %, la ciudad terminó en 5,41 %, confirmando que vivir en la capital resulta más caro que en otras regiones del país.

En este contexto surge la pregunta clave sobre cuánto dinero se necesita para vivir en Bogotá en 2026. Según cifras expuestas en el Concejo de Bogotá, una persona sola, el gasto promedio asciende a 2’187.056 pesos, sin contar el arriendo.

En el caso de una familia de cuatro personas requiere en promedio 7’668.426 pesos mensuales, también sin incluir alquiler. Para ambos casos, estos valores pueden variar según la zona y el estrato socioeconómico.

La mayoría de los hogares bogotanos se concentra en los estratos 2 y 3, que representan más del 67 % del total urbano. Esto significa que buena parte de la población pertenece a sectores medios y enfrenta una presión constante por el alza de precios.

Uno de los factores que más incide es el incremento de productos y servicios indexados al salario mínimo, que aumentó 23 %. Esto impactó distintos rubros del mercado.

“Aunque algunos celebren la decisión hoy [de subir el salario mínimo] al ver un aumento nominal en sus ingresos, omiten la factura que pasará la economía mañana: inflación persistente, tasas de interés al alza y el encarecimiento del crédito”, aseguró el director del GovLab de la Universidad de La Sabana, Ómar Oróstegui, replicado en El Tiempo.

Mientras tanto, el ingreso promedio mensual de un bogotano fue de 2’618.809 pesos en 2024, cifra que sube a 3’287.185 pesos en el caso de empleados formales, lo que deja ver un desbalance frente a los gastos proyectados para 2026.

El mayor peso en el presupuesto del hogar es la vivienda. Este rubro representa cerca del 44,9 % del gasto total. Incluye no solo arriendo, sino también servicios públicos, administración y mantenimiento. Para una familia de cuatro personas, estos costos rondan los 3,4 millones de pesos mensuales. En un hogar unipersonal, el gasto se acerca a 981.988 pesos.

La alimentación ocupa el segundo lugar, con el 22,5 % del presupuesto. Restaurantes y hoteles registraron uno de los mayores incrementos mensuales en enero, al igual que los alimentos y bebidas no alcohólicas. Una familia destina alrededor de 1,7 millones de pesos en comida, mientras que una persona sola necesita cerca de 492.087 pesos.

El transporte y las comunicaciones representan el 11,7 % del gasto. Aquí se incluyen pasajes, combustible, parqueaderos, internet y telefonía móvil. Este sector también tuvo fuertes incrementos. El pasaje de TransMilenio subió 10,9 %, y rutas intermunicipales reportaron alzas de hasta 30 %. En promedio, una familia gasta 897.205 pesos, mientras que una persona sola destina 255.855 pesos mensuales.

La educación ocupa el cuarto lugar, con 5,9 % del presupuesto. Matrículas, pensiones, útiles y transporte escolar suman unos 452.437 pesos para una familia y 129.036 pesos para un hogar individual.

Finalmente, la salud representa el 5 % del gasto mensual. Consultas, medicamentos y planes complementarios implican 383.421 pesos para cuatro personas y 109.352 pesos para una sola.

En contraste, sectores como cultura y entretenimiento no alcanzan el 3 % del presupuesto, lo que refleja que el gasto en ocio queda relegado frente a las necesidades básicas.

