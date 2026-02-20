La Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) anunció que ya se encuentran abiertas las inscripciones para los jóvenes interesados en definir su situación militar durante el 2026. Esta convocatoria representa una oportunidad para aquellos ciudadanos que deseen servir al país desde la institución aérea, accediendo a beneficios de ley y una bonificación mensual.

Pueden inscribirse todos los jóvenes (hombres y mujeres) colombianos entre 18 y 23 años de edad. De acuerdo con información de la página web de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la preinscripción sigue activa.

Para hacer la preinscripción exitosamente, el interesado solo debe ingresar al enlace oficial de la institución (dando clic en este enlace), seleccionar la opción de ‘contingente vigente 2024 – 2025’ e introducir todos sus datos personales para ser contactado en las fases siguientes del proceso.

Además de cumplir con el rango de edad, los aspirantes deben verificar que cumplen con las siguientes condiciones legales:

Ser colombiano(a).

No haber definido su situación militar.

Tener entre 18 y 23 años cumplidos el día de la incorporación.

No registrar antecedentes penales.

No estar acogido por ninguna de las exenciones contempladas en la ley 1861 del 4 de agosto de 2017.

¿Cuánto paga la Fuerza Aeroespacial Colombiana por prestar servicio militar 2026?

Los jóvenes que presten servicio militar en la Fuerza Aeroespacial Colombiana durante 2026 recibirán una bonificación mensual equivalente al 100 % de un salario mínimo legal vigente. Para ese año, el salario mínimo fue fijado en 1’750.905 pesos, sin incluir el auxilio de transporte.

Esto significa que los conscriptos vinculados a esta fuerza recibirán mensualmente ese valor como apoyo económico durante el tiempo que permanezcan en servicio. La bonificación hace parte de los beneficios establecidos para quienes cumplen con el servicio militar obligatorio, junto con otros apoyos institucionales definidos por la normativa vigente.

El monto se liquida con base en el salario mínimo del año correspondiente, por lo que puede variar frente a periodos anteriores. Las condiciones específicas del servicio, duración y beneficios adicionales dependen del proceso de incorporación y de las disposiciones oficiales aplicables en cada convocatoria.

¿Qué beneficios tiene la Fuerza Aeroespacial Colombiana para servicio militar?

La Fuerza Aeroespacial Colombiana informó los beneficios disponibles para los ciudadanos que presten servicio militar en la institución, los cuales incluyen apoyos económicos, educativos y de formación.

Entre los incentivos está una bonificación mensual equivalente al 100 % de un salario mínimo legal vigente. También se ofrece la posibilidad de culminar el bachillerato para quienes no lo hayan terminado.

En materia académica, los conscriptos pueden acceder a la exoneración del pago de inscripción si desean ingresar a las escuelas de la entidad y, en caso de ser seleccionados, recibir un 100 % de descuento en la matrícula de formación militar.

Asimismo, se contempla un bono pensional de hasta 75 semanas de cotización, dependiendo del tiempo de permanencia. Los beneficiarios también cuentan con una línea especial de crédito con el Icetex.

El programa incluye cursos certificados por la institución y un curso del Sena orientado a la adaptación a la vida civil.

