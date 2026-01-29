La libreta militar es un documento oficial en Colombia que certifica la definición de la situación militar de una persona y, en muchos casos, es un requisito clave para trámites laborales, académicos y ante entidades del Estado. Este documento se obtiene bien sea por la prestación del servicio militar o mediante una exoneración legal contemplada en la normativa vigente.

Aunque no todas las personas están obligadas a prestar el servicio, sí deben definir su situación militar a partir de los 18 años. En ese proceso, hay ciudadanos que deben pagar una cuota de compensación, mientras que otros están exentos del cobro, dependiendo de sus condiciones económicas y sociales.

¿Qué vale la libreta militar 2026?

Para 2026, el costo de la libreta militar en Colombia varía según la capacidad económica del solicitante o de su núcleo familiar. Los valores para quienes no prestan el servicio militar son los siguientes:

Personas sin ingresos económicos: 5 % del SMMLV — $87.545.

5 % del SMMLV — $87.545. Ingresos de hasta dos salarios mínimos: 15 % del SMMLV — $262.636.

15 % del SMMLV — $262.636. Ingresos entre dos y cuatro salarios mínimos: 25 % del SMMLV — $437.726.

25 % del SMMLV — $437.726. Ingresos superiores a cuatro salarios mínimos: 50 % del SMMLV — $875.453.

Estos montos corresponden a una compensación económica definida en la Ley 2341 de 2023, que estableció este esquema como alternativa al modelo tradicional de sanciones económicas para quienes no prestan el servicio militar.

Por otro lado, la legislación contempla casos en los que la libreta militar puede obtenerse de manera gratuita, aunque en algunos escenarios solo se debe asumir el costo de impresión del documento. Los beneficiarios de esta exención son:

Víctimas del conflicto armado inscritas en el Registro Único de Víctimas (RUV).

Personas en condición de extrema pobreza, especialmente quienes pertenecen a los grupos más vulnerables del Sisbén.

Personas con discapacidad certificada con incapacidad física o mental permanente.

Hijos únicos, tanto por línea paterna como materna.

Población indígena que reside en su territorio y conserva su integridad cultural y social.

