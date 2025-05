La libreta militar es un documento obligatorio para todos los hombres colombianos mayores de 18 años, pues con ese documento pueden certificar su situación frente al servicio militar, si lo prestó o tiene algún tipo de dificultad con ese trámite.

Aunque muchos lo ven como un simple trámite, su ausencia puede traer varios dolores de cabeza, pues el no contar con este documento puede afectar derechos básicos, impedirle acceder a propuestas de trabajo y acarrear multas.

De acuerdo con la ley colombiana, a partir de los 18 años los ciudadanos deben definir su situación militar, ya sea prestando servicio, solicitando una exención o gestionando su libreta de reserva. Si no lo hacen en los plazos establecidos, podrían enfrentar restricciones para acceder a trámites y oportunidades laborales.

Cuáles son las sanciones por no tener la libreta militar en Colombia

Entre las sanciones administrativas por no cumplir con este deber se encuentra la imposibilidad de graduarse de estudios universitarios, aspirar a cargos públicos, firmar contratos con el Estado o, incluso, salir del país en algunos casos. Aunque no hay multas penales o de tránsito por no portar la libreta, sí existen penalizaciones económicas por evasión o por no iniciar el trámite.

Con la Ley 2341 de 2023, conocida como “Tu Libreta Militar Ya”, se endurecieron los controles para quienes incumplen este requisito. En ese sentido, la norma fue sancionada en julio del año pasado y contempla sanciones económicas proporcionales al nivel de ingresos del ciudadano, con el fin de que esas multas puedan ser pagadas en caso de ser impuestas.

De cuánto es la multa por no tener libreta militar en Colombia, en 2025

La misma ley establece que quienes tengan ingresos bajos pueden recibir multas desde el 5 % del salario mínimo, mientras que quienes ganen más de cuatro salarios mínimos mensuales podrían pagar hasta el 50 % de ese ingreso como sanción.

Además, la ley exige que el trámite de la libreta militar sea gratuito para quienes ya definieron su situación y que el documento se entregue en un plazo máximo de 30 días calendario. También ordena la implementación de una plataforma digital para que los ciudadanos puedan verificar el estado de su proceso.

Cuánto vale la libreta militar 2025 en Colombia

El Ejército Nacional afirma que los costos para sacar la libreta militar dependen de los ingresos mensuales del solicitante. Pese a ello, existe un tarifario que sirve como punto de referencia para medir la capacidad económica de cada persona.

Así las cosas, estos son los precios que debe saldar si desea solucionar su situación militar antes de incurrir en faltas administrativas que den lugar a las sanciones anteriormente descritas:

Quienes no tengan ingresos económicos estables deberán pagar $ 71.175, equivalente al 5 % del salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV), que en 2025 es de $ 1.423.500.

Aquellos con ingresos de hasta dos salarios mínimos pagarán el 15 % de un SMMLV, es decir, $ 213.525.

Para quienes ganen hasta cuatro salarios mínimos, el costo será de $ 355.875.

Si los ingresos superan este monto, el pago será del 50 % de un SMMLV, es decir, $ 711.750.

Los colombianos residentes en el exterior no estarán obligados a demostrar ingresos mensuales; en su caso, la libreta militar costará la mitad de un SMMLV, es decir, $ 711.750.

