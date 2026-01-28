Horas antes de abordar el avión de Satena que terminó accidentado en Norte de Santander, el congresista Diógenes Quintero publicó un video en el que envió un mensaje directo a los jóvenes, con una reflexión sobre la política, la participación y la necesidad de pasar del discurso a la acción.

El video, difundido a través de sus redes sociales, tomó relevancia tras confirmarse que el representante a la Cámara se encontraba entre los ocupantes de la aeronave. En la grabación, Quintero habló sobre el desencanto de las nuevas generaciones frente a la política tradicional y la importancia de recuperar la confianza con hechos concretos.

“Los jóvenes no quieren discursos, quieren hechos”, dijo el congresista

En el mensaje, Diógenes Quintero aseguró que muchos jóvenes se sienten engañados y cansados de promesas que no se cumplen, una percepción que, según él, ha profundizado la distancia entre la ciudadanía joven y las instituciones políticas.

“Los jóvenes no quieren discursos, quieren hechos. Están cansados de ser escuchados sin que pase nada”, expresó el congresista, al tiempo que insistió en que la política debe servir como una herramienta para convertir ideas en realidades tangibles.

Quintero también hizo énfasis en el potencial de la juventud en Norte de Santander, destacando que miles de jóvenes cuentan con talento, sueños y una voz que debe ser tomada en serio dentro de los procesos de toma de decisiones.

Un llamado a la participación juvenil en Norte de Santander

En el cierre de su mensaje, el representante señaló que escuchar a los jóvenes no es suficiente, si no se traduce en acciones concretas que impacten sus realidades. Por eso, los invitó a participar más activamente y a exigir resultados.

El video quedó como uno de los últimos mensajes públicos del congresista, en medio de la conmoción que desató el accidente aéreo del avión de Satena, hallado siniestrado en zona rural de La Playa de Belén, Norte de Santander, hecho que dejó múltiples víctimas y mantiene en luto a la región.

