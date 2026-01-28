Un avión Beechcraft 1900D de la aerolínea estatal Satena, matrícula HK-4709, se estrelló este miércoles mientras cubría la ruta comercial entre Cúcuta y Ocaña, en el departamento de Norte de Santander.

A bordo viajaban 13 pasajeros y 2 tripulantes, sumando un total de 15 personas que fallecieron en el siniestro. La aeronave, operada por la empresa Searca al servicio de Satena, despegó del Aeropuerto Internacional Camilo Daza de Cúcuta a las 11:54 a. m. con destino al Aeropuerto Aguas Claras de Ocaña.

El vuelo NSE8849 tenía una duración estimada de 23 a 30 minutos y estaba programado para aterrizar alrededor de las 12:05 p. m.

Sin embargo, alrededor de las 11:54 a. m., cuando el avión sobrevolaba la región del Catatumbo, específicamente entre los municipios de Ábrego, La Playa de Belén y zonas cercanas, se perdió todo contacto radial con la torre de control. Este hecho encendió las alertas y se activaron de inmediato los protocolos de búsqueda y rescate.

Luego de varias horas de intensas labores de búsqueda, alrededor de las 4:00 p.m., las autoridades confirmaron que la aeronave había sido localizada. Sin embargo, un video que circula en redes sociales muestra el momento en que se comunica que “no hay sobrevivientes”, lo que conmocionó a la opinión pública.

Este trágico anuncio fue confirmado por los miembros del Puesto de Mando Unificado que se activó para coordinar la operación.

Gustavo Petro se pronuncia por la muerte de los 15 personas del avión de Satena

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reaccionó ante la tragedia con un mensaje de solidaridad para las víctimas y sus familias. En un breve comunicado publicado en su cuenta de X (anteriormente Twitter), expresó:

“Siento mucho estas muertes. Toda mi solidaridad a sus familias. Que descansen en paz”.

El mandatario compartió también la información publicada por la ministra de Transporte, quien confirmó el lamentable suceso y detalló las acciones emprendidas por las autoridades.

Siento mucho estos muertos. Toda mi solidaridad a sus familias y QEPD. https://t.co/JaIf2t8yrR — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 28, 2026

La ministra indicó que la Dirección de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil se encontraba recabando información sobre la pérdida de comunicación con la aeronave. También anunció que se habían activado los protocolos correspondientes y que el Puesto de Mando Unificado estaba en funcionamiento.

“Por los canales oficiales estaremos informando. Apoyamos a las autoridades aeronáuticas en las tareas del protocolo para estas situaciones”, añadió en su publicación.

Las autoridades continúan investigando las causas del siniestro y trabajando en la recuperación de los cuerpos.

