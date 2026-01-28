El nombre de Yeison Jiménez volvió a ser tendencia en redes sociales luego de que se difundiera un video en el que el cantante de música popular expresa su postura frente al panorama político del país y la posibilidad de que continúe un gobierno de izquierda en Colombia.

Sus declaraciones, hechas en un tono personal y directo, causaron reacciones divididas entre quienes respaldan su opinión y quienes lo critican por mezclar política con su figura pública.

En el video, Jiménez empieza dejando claro que, para él, opinar sobre política es un derecho fundamental. “Todo el mundo tiene derecho a opinar como desee y a pensar libremente en temas políticos”, afirmó, antes de aclarar que sus palabras corresponden a una postura estrictamente personal y no buscan imponer una visión a sus seguidores.

Sin embargo, también es enfático al señalar que no estaría dispuesto a “pasar o aguantar” dos periodos consecutivos de un gobierno de izquierda en el país.

El artista explica que su posición está directamente relacionada con su experiencia como empresario. Asegura que, gracias a las oportunidades que ha tenido, ha logrado crecer no solo en el ámbito musical, sino también en el empresarial, lo que le ha permitido “soñar en grande” y cumplir metas que se había propuesto desde hace años. Entre ellas, menciona la posibilidad de adquirir vivienda y construir un patrimonio sólido.

Jiménez detalla que hoy cuenta con propiedades en varias ciudades y países, como Medellín, Cartagena, Bogotá, México, Miami y Orlando, algo que, según él, ha sido producto de una planificación consciente de su futuro.

Incluso, comenta que uno de sus grandes objetivos es poder retirarse joven, si así lo permite la vida, y disfrutar más tiempo con su familia. En ese sentido, visualiza su futuro viajando por temporadas, pasando un mes en un lugar y otro mes en otro, sin estar atado a un solo sitio.

Yeison Jiménez habló de elecciones del país

Es en ese contexto donde el cantante hace una de sus afirmaciones más contundentes: si en las próximas elecciones presidenciales gana un candidato de izquierda, su decisión sería salir de Colombia casi de inmediato.

“Al otro día me voy de Colombia, eso es una sentencia mía”, dice, dejando claro que no se trata de una amenaza ni de una reacción impulsiva, sino de algo que ya tiene pensado dentro de su proyecto de vida.

Las palabras del fallecido Yeison Jiménez no tardaron en causar debate en plataformas digitales. Algunos usuarios defendieron su derecho a expresarse y a tomar decisiones sobre su futuro personal y económico, mientras otros lo cuestionaron por enviar un mensaje que consideran poco solidario o elitista.

Lo cierto es que el video volvió a poner sobre la mesa la discusión sobre el papel de las figuras públicas en temas políticos y hasta qué punto sus opiniones influyen en la opinión de sus seguidores.

