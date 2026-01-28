En las últimas horas se conocieron nuevos detalles del informe técnico preliminar sobre el accidente aéreo en el que murió el cantante de música popular Yeison Jiménez, junto a integrantes de su equipo de trabajo, un primo y el piloto de la aeronave. El documento fue entregado por la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes, entidad encargada de analizar las causas del siniestro que conmocionó al país.

El reporte reconstruye el estado en el que quedaron las partes de la avioneta, que explotó tras una “colisión contra el terreno posterior al despegue”, y aporta información clave que podría cambiar el rumbo de la investigación, luego de que inicialmente surgieran dudas sobre una posible falla mecánica o irregularidades en la operación del vuelo.

¿La aeronave estaba en condiciones de volar?

Según el análisis técnico de los restos encontrados en el lugar del accidente, la Dirección concluyó que la avioneta Piper PA-31-325, identificada con número de serie S/N 318-212005, sí se encontraba aeronavegable y cumplía con todos los requisitos exigidos para realizar el trayecto.

El informe precisa que el último chequeo técnico de la aeronave se llevó a cabo el 30 de marzo de 2025 en el aeródromo SKGY, y que el resultado fue satisfactorio, sin hallazgos que impidieran su operación. Además, se indicó que el avión contaba con la documentación y mantenimientos al día.

En cuanto a las condiciones médicas del tripulante al mando, la autoridad investigadora señaló que el certificado médico del piloto estaba vigente, sin restricciones ni observaciones especiales que limitaran su aptitud para el vuelo.

El informe también dedicó un apartado a la revisión de la trayectoria y habilitaciones del piloto, un hombre de 38 años, quien, de acuerdo con la documentación analizada, contaba con licencias vigentes tanto nacionales como extranjeras.

Entre los títulos y habilitaciones que poseía se encuentran:

Piloto comercial de avión (PCA), expedido el 18 de abril de 2022.

Piloto privado de avión (PPA), emitido el 15 de mayo de 2022.

Instructor de vuelo de avión (IVA), otorgado el 13 de diciembre de 2025.

Adicionalmente, tenía certificación como piloto privado con licencia extranjera, habilitado para operar aeronaves monomotor y multimotor terrestres. Según la bitácora revisada hasta el 25 de octubre de 2025, el piloto acumulaba 1.650 horas y 45 minutos de vuelo, lo que evidenciaba una experiencia considerable.

Uno de los puntos que aún está bajo verificación corresponde a registros fílmicos que circulan tras el accidente. La Dirección Técnica de Investigación de Accidentes confirmó que existen varios videos en proceso de análisis para determinar si corresponden al día del siniestro, entre ellos algunos en los que el piloto aparece con un teléfono celular momentos antes del despegue.

“La investigación cuenta con múltiples evidencias aportadas de registros fílmicos que se encuentran en proceso de verificación”, señala el documento oficial.

Mientras avanzan las pericias, el informe preliminar descarta, por ahora, fallas técnicas evidentes o irregularidades en las licencias del piloto, y mantiene abiertas otras hipótesis sobre las causas del trágico accidente que terminó con la vida de Yeison Jiménez, una de las figuras más representativas de la música popular en Colombia.

