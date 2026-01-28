El país siguió con atención la búsqueda del vuelo NSE-8849 de Satena, que desapareció de los radares este miércoles 28 de enero mientras cubría una ruta aérea nacional. La aeronave, de matrícula HK-4709, fue hallada posteriormente sin sobrevivientes en una zona boscosa de Curasica, jurisdicción del municipio de La Playa, en el departamento de Norte de Santander.

El avión debía aterrizar en el municipio de Ocaña a las 12:05 del mediodía. Sin embargo, minutos antes de completar la maniobra, se perdió todo contacto con la torre de control, lo que activó los protocolos de emergencia y búsqueda por parte de Satena y las autoridades aeronáuticas.

El último contacto radial se produjo hacia las 11:54 a. m., cuando la aeronave sobrevolaba la región del Catatumbo. En ese momento, el vuelo transitaba entre los municipios de Ábrego, La Playa de Belén y sectores cercanos, una zona montañosa que suele presentar condiciones climáticas complejas para la navegación aérea.

Uno de los datos clave tiene que ver con el último registro técnico del vuelo. Según información de la plataforma Flightradar24, el avión presentó una pérdida de altura y de velocidad en el tramo final antes de desaparecer del sistema de seguimiento, pasando de más de 10.000 pies de altura a 0 altitud barométrica en solo segundos, lo que sugiere una situación anómala en los instantes previos al siniestro.

Las autoridades aeronáuticas señalaron que estos registros permiten trazar una primera línea de análisis sobre lo ocurrido, aunque aclararon que solo una investigación técnica exhaustiva permitirá establecer las causas exactas del accidente. En ese proceso se evaluarán variables como el estado de la aeronave, las condiciones meteorológicas y las comunicaciones con la torre de control.

La Aeronáutica Civil y los organismos de socorro continúan con las labores correspondientes en la zona del accidente, mientras el país permanece a la espera de los resultados oficiales que permitan entender qué ocurrió en los últimos minutos del vuelo NSE-8849.

