Satena emitió un comunicado oficial en el que entregó más detalles sobre el hallazgo de la aeronave HK-4709, operada por la empresa Searca y accidentada este miércoles 28 de enero en zona rural del municipio de La Playa de Belén (Norte de Santander).

Sigue a PULZO en Discover

(Lea también: Lista completa de pasajeros que iban en avión de Satena que se accidentó; ninguno sobrevivió)

Según informó la aerolínea, la ubicación exacta del avión fue reportada por el presidente de la junta de acción comunal de la vereda Curasica, quien alertó a las autoridades sobre la presencia de los restos de la aeronave.

En paralelo, se conoció una imagen del recorrido completo del avión, en la que se evidencia que, en los últimos minutos de vuelo, la aeronave siguió una trayectoria irregular y errática, con desvíos abruptos y maniobras inusuales. Este registro ha sido interpretado como una señal de que la tripulación intentó hacer pericias para evitar el impacto, sin éxito.

Lee También

Ruta de avión accidentado

El Beechcraft 1900 había despegado de Cúcuta a las 11:42 de la mañana y perdió su último contacto con el control aéreo a las 11:54 a. m. Posteriormente, Satena confirmó que hacia las 2:00 p. m. la aeronave agotó su autonomía de vuelo y que la baliza de emergencia no se activó, lo que complicó las labores de búsqueda.

Lee También

Quiénes iban a bordo del avión de Satena

En el más reciente comunicado, Satena publicó el manifiesto oficial de las personas que se encontraban a bordo, conforme al registro previo al despegue.

Los 13 pasajeros eran:

María Álvarez Barbosa Carlos M. Salcedo Rolando Peñaloza Gualdrón María Díaz Rodríguez Maira Avendaño Rincón Anayisel Quintero Karen Parales Vera Anirley Julio Osorio Gineth Rincón Diógenes Quintero Amaya Natalia Acosta Salcedo Maira Sánchez Criado Juan Pacheco Mejía

La tripulación estaba conformada por:

Capitán Miguel Vanegas Capitán José de la Vega

Quién era Diógenes Quintero

Entre las víctimas se encontraba el representante a la Cámara Diógenes Quintero Amaya, abogado de 36 años, egresado de la Universidad Libre de Cúcuta y con especialización en Derecho Administrativo.

Quintero llegó al Congreso en 2022 por las curules de paz, representando al movimiento Asofadhaca, del municipio de Hacarí, en el Catatumbo.

Su trabajo legislativo se enfocó en las víctimas del conflicto armado y en la visibilización de los problemas de seguridad y abandono estatal en esa región. Actualmente adelantaba una campaña para buscar la reelección por el Partido de la U en Norte de Santander.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.