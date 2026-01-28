El avión HK-4709 de la aerolínea Satena, que cubría la ruta Cúcuta–Ocaña, fue encontrado en una zona rural de Norte de Santander, luego de varias horas de búsqueda. La aeronave había desaparecido de los radares cuando sobrevolaba un área entre los municipios de Hacarí y La Playa de Belén, en la región del Catatumbo. Campesinos del sector avisaron sobre el hallazgo, lo que permitió confirmar el accidente y la muerte de todos sus ocupantes.

En el vuelo viajaban 13 pasajeros y dos tripulantes, y su llegada al aeropuerto Aguas Claras de Ocaña estaba prevista para las 12:10 del mediodía, pero nunca se concretó. Entre las víctimas se encontraban figuras públicas como Diógenes Quintero, representante a la Cámara; Carlos Salcedo Salazar, candidato a una curul de paz, y el exconcejal de Ocaña Juan David Pacheco Mejía, junto a su esposa. También iban profesionales de la salud, comerciantes y otros ciudadanos de la región.

La tripulación estaba conformada por el capitán Miguel Vanegas Baquero y el copiloto José Joaquín de la Vega, ambos con amplia experiencia aérea. Vanegas acumulaba más de 10.000 horas de vuelo sin incidentes y contaba con licencia desde 1996. Su esposa, Lucía Cabrera, habló con El Tiempo y destacó que su carrera fue intachable y constante durante casi tres décadas. “Tenía la licencia desde 1996. Duró un tiempo sin usarla, pero desde marzo de 2008 trabaja con la empresa Searca. Lleva 18 años sin haber parado de trabajar”, expresó.

Cabrera afirmó al medio citado que la familia no había recibido información clara por parte de la empresa y que se dirigía a sus instalaciones en busca de respuestas. “La empresa aún no se ha comunicado con nosotros y no sabemos qué hacer”, expresó. El copiloto, oriundo de Medellín, tenía experiencia desde 1995 y había pilotado vuelos privados dentro y fuera del país.

