El trágico accidente aéreo ocurrido en Norte de Santander el pasado 28 de enero de 2026, ha roto el corazón de Colombia entera. Un avión de la aerolínea Satena, que cubría la ruta Cúcuta-Ocaña, se precipitó en el municipio de La Playa de Belén. Un devastador suceso que dejó 15 personas sin vida, según informó El Tiempo.

Sigue a PULZO en Discover

Entre los fallecidos figuraban el congresista Diógenes Quintero Amaya y Carlos Salcedo, candidato a la Cámara de Representantes, cita el informe de la Policía Nacional. Además, viajaban 11 pasajeros adicionales y dos tripulantes: el piloto Miguel Vanegas y el copiloto José De la Vega. Un golpe durísimo a la política, de acuerdo con el rotativo.

Las difíciles condiciones climatológicas vividas en la zona se postulan como una de las principales hipótesis del accidente. Como afirmó Libardo Ascanio en La FM, uno de los primeros testigos en llegar al lugar del siniestro, la región enfrentaba unas condiciones meteorológicas extremadamente adversas, incluyendo una niebla densa. Según Ascanio: “Ellos trataron como de subirse por la niebla. Pasaron un filo y yo creo que se vinieron abajo”. Su testimonio es clave para comprender lo que pudo suceder en aquel vuelo.

Estos hechos están en línea con el reporte meteorológico de la región. La Aeronáutica Civil (Aerocivil) confirmó que en el lugar del accidente había condiciones meteorológicas adversas permanentes. No obstante, como mencionó Álvaro Bello, director técnico de investigación de accidentes de la Aerocivil, para El Tiempo, todavía es prematuro tener una conclusión definitiva sobre las causas del accidente y se debe esperar el resultado de la investigación.

Lee También

Ascanio también descartó cualquier teoría alternativa: “Eso fue un accidente, porque usted viene desde abajo, desde un filito. Yo creo que eso fue una falla y no alcanzo a subir ni nada”. Atribuyó el fatal suceso a una falla en la capacidad del avión para ganar altitud en las difíciles condiciones meteorológicas de la zona.

El despliegue de rescate fue intenso y comprometió varias entidades como la Fuerza Aérea Colombiana, SEARCA, Policía Nacional, autoridades locales y las juntas de acción comunal de las veredas cercanas. No se reportaron supervivientes.

Lee También

En la tragedia murieron también profesionales y ciudadanos de diversos sectores. Hoy, el país llora su pérdida, y una comisión de investigación se encargará de esclarecer los hechos para que se haga justicia por sus prematuras muertes.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.