Las cesantías son uno de los ahorros más importantes para los trabajadores en Colombia, pues pueden convertirse en un alivio clave en momentos de desempleo o en una ayuda concreta para cumplir metas como comprar vivienda o pagar estudios. Lo mejor es que hoy retirarlas es más fácil y rápido de lo que muchos creen, especialmente si están en el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) o en Colfondos.

En el caso del Fondo Nacional del Ahorro, la entidad viene trabajando para que los retiros parciales de cesantías se desembolsen en un plazo de hasta 24 horas, siempre y cuando la documentación esté completa. Este dinero puede destinarse a cuatro propósitos específicos: compra de vivienda, mejoras locativas, pago de matrículas educativas o abonos a créditos hipotecarios o educativos con el mismo FNA.

Cómo retirar las cesantías en el Fondo Nacional del Ahorro

El trámite es sencillo. Para compra o mejora de vivienda, el afiliado solo debe presentar la fotocopia de la cédula y la solicitud de retiro diligenciada. Desde hace varios años ya no se requiere autorización del Ministerio de Protección Social, pues la ley establece que el empleador es quien responde por la correcta destinación de estos recursos.

Para educación, los requisitos varían según el caso. Si la matrícula ya fue pagada, se debe entregar el comprobante de consignación a la universidad, junto con la solicitud y la copia de la cédula, para que el dinero sea desembolsado directamente al afiliado. Si el pago aún no se ha hecho, basta con presentar una certificación de la institución educativa donde se indique el valor de la matrícula y los datos de la cuenta a la cual se debe consignar.

Eso sí, el FNA recomienda no hacer retiros definitivos de las cesantías, ya que mantener estos recursos en la entidad permite acceder más rápido a créditos hipotecarios o educativos, incluso desde los seis meses de afiliación.

Cómo retirar las cesantías en Colfondos

Por su parte, Colfondos permite hacer el retiro de cesantías 100 % en línea, a través de su portal transaccional, sin necesidad de filas ni trámites presenciales. El proceso inicia ingresando a la página web de la administradora y accediendo con el usuario y la contraseña.

Una vez dentro, el afiliado debe dirigirse al producto ‘Cesantías’, seleccionar la cuenta correspondiente —teniendo en cuenta que hay un ahorro por cada empresa donde haya trabajado— y elegir la opción ‘Solicitud de retiro’.

Allí se define el tipo de retiro, el valor y la forma en la que se quiere recibir el dinero, que puede ser mediante cuenta bancaria, cheque, efectivo o billeteras digitales. Para mayor seguridad, el sistema envía un código de verificación al correo o al celular registrado y realiza algunas preguntas de validación de identidad.

Finalmente, se deben cargar los documentos exigidos, que solo se aceptan en formato PDF y con un peso máximo establecido. Tras confirmar la información, el sistema genera un comprobante y envía un resumen de la solicitud por correo electrónico y mensaje de texto. Además, el afiliado puede hacer seguimiento al estado del trámite desde la opción ‘Consulta de retiros’.

De esta manera, tanto el FNA como Colfondos ofrecen alternativas ágiles para que los trabajadores puedan usar sus cesantías cuando más lo necesiten, ya sea para invertir en vivienda, educación o enfrentar un periodo sin empleo.

