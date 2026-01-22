Las cesantías son un ahorro obligatorio que el empleador consigna cada año a nombre del trabajador y que cumple una función clave como respaldo económico. Este dinero puede utilizarse en situaciones específicas como desempleo, educación o compra, mejora o liberación de vivienda.

Si en 2026 desea saber si tiene cesantías acumuladas y en qué fondo se encuentran, el proceso es sencillo y puede realizarse únicamente con su número de cédula.

A continuación, le explicamos paso a paso cómo hacerlo.

1. Identifique en qué fondo están sus cesantías

En Colombia, las cesantías son administradas por fondos privados y por un fondo público. Los principales son Porvenir, Protección, Colfondos, Skandia y el Fondo Nacional del Ahorro.

Si no recuerda en cuál está afiliado, puede revisar antiguos desprendibles de nómina, contratos laborales o consultar directamente con su empleador, quien está obligado a informarle dónde realiza la consignación anual.

2. Ingrese al sitio web del fondo

Una vez identificado el fondo, acceda a su página web oficial. Allí encontrará opciones como “consultar cesantías”, “zona transaccional” u “oficina virtual”. Es importante ingresar siempre desde canales oficiales para proteger su información personal.

3. Regístrese o inicie sesión con su cédula

Si es la primera vez que hace la consulta, deberá crear un usuario. Por lo general, el registro solicita:

Número de cédula.

Fecha de expedición del documento.

Correo electrónico activo.

Creación de una contraseña segura

Si ya se encuentra registrado, solo deberá iniciar sesión con su número de cédula y clave personal.

4. Consulte el saldo de sus cesantías

Una vez dentro de la plataforma, podrá acceder a información detallada como:

El saldo total acumulado.

Las consignaciones realizadas por su empleador.

Los rendimientos generados.

El historial de movimientos.

Tenga en cuenta que estos datos se actualizan periódicamente, especialmente después del plazo legal de consignación, que suele vencerse a mediados de febrero de cada año.

5. Verifique si puede retirar sus cesantías

Desde la misma plataforma, muchos fondos permiten consultar si cumple los requisitos para un retiro parcial o total. Esto aplica en casos como pago de educación, compra o mejora de vivienda, o terminación del contrato laboral. En algunos casos, el trámite puede iniciarse en línea.

6. Otras opciones de consulta

Si presenta dificultades con la consulta virtual, también puede:

Llamar a la línea de atención del fondo.

Acudir a una oficina física con su cédula.

Solicitar apoyo directamente a su empleador.

Consultar sus cesantías en 2026 es un proceso gratuito, rápido y seguro. Mantenerse informado sobre este ahorro le permite planificar mejor su futuro financiero y aprovechar de forma responsable un beneficio diseñado para brindarle respaldo en vivienda, educación o también por terminación de contrato.

