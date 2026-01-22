Las cesantías son un ahorro obligatorio que el empleador consigna cada año a nombre del trabajador y que cumple una función clave como respaldo económico. Este dinero puede utilizarse en situaciones específicas como desempleo, educación o compra, mejora o liberación de vivienda.
Si en 2026 desea saber si tiene cesantías acumuladas y en qué fondo se encuentran, el proceso es sencillo y puede realizarse únicamente con su número de cédula.
A continuación, le explicamos paso a paso cómo hacerlo.
1. Identifique en qué fondo están sus cesantías
En Colombia, las cesantías son administradas por fondos privados y por un fondo público. Los principales son Porvenir, Protección, Colfondos, Skandia y el Fondo Nacional del Ahorro.
Si no recuerda en cuál está afiliado, puede revisar antiguos desprendibles de nómina, contratos laborales o consultar directamente con su empleador, quien está obligado a informarle dónde realiza la consignación anual.
2. Ingrese al sitio web del fondo
Una vez identificado el fondo, acceda a su página web oficial. Allí encontrará opciones como “consultar cesantías”, “zona transaccional” u “oficina virtual”. Es importante ingresar siempre desde canales oficiales para proteger su información personal.
3. Regístrese o inicie sesión con su cédula
Si es la primera vez que hace la consulta, deberá crear un usuario. Por lo general, el registro solicita:
- Número de cédula.
- Fecha de expedición del documento.
- Correo electrónico activo.
- Creación de una contraseña segura
Si ya se encuentra registrado, solo deberá iniciar sesión con su número de cédula y clave personal.
4. Consulte el saldo de sus cesantías
Una vez dentro de la plataforma, podrá acceder a información detallada como:
- El saldo total acumulado.
- Las consignaciones realizadas por su empleador.
- Los rendimientos generados.
- El historial de movimientos.
Tenga en cuenta que estos datos se actualizan periódicamente, especialmente después del plazo legal de consignación, que suele vencerse a mediados de febrero de cada año.
5. Verifique si puede retirar sus cesantías
Desde la misma plataforma, muchos fondos permiten consultar si cumple los requisitos para un retiro parcial o total. Esto aplica en casos como pago de educación, compra o mejora de vivienda, o terminación del contrato laboral. En algunos casos, el trámite puede iniciarse en línea.
6. Otras opciones de consulta
Si presenta dificultades con la consulta virtual, también puede:
- Llamar a la línea de atención del fondo.
- Acudir a una oficina física con su cédula.
- Solicitar apoyo directamente a su empleador.
Consultar sus cesantías en 2026 es un proceso gratuito, rápido y seguro. Mantenerse informado sobre este ahorro le permite planificar mejor su futuro financiero y aprovechar de forma responsable un beneficio diseñado para brindarle respaldo en vivienda, educación o también por terminación de contrato.
