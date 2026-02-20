Una investigación de El Tiempo reveló que el círculo cercano del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, ha obtenido adjudicaciones por un total de $1.077’659.994 desde el inicio de la administración de Gustavo Petro. Las contrataciones, que incluyen a su esposa, Diana Meza, y a su hermano, Jairo Sanguino Páez, se han caracterizado por hacerse bajo la modalidad de contratación directa y, en casos recientes, justo antes de la entrada en vigor de la Ley de Garantías. Familiares de Sanguino, beneficiados con contratos por más de $ 1.000 millones

Diana Meza, psicóloga de profesión, ha suscrito siete contratos que suman 415’886.661 de pesos. Aunque ya trabajaba con el Estado, sus vínculos crecieron tras la llegada del actual Gobierno. Su principal contratista es el Departamento Administrativo de la Función Pública, donde ha recibido 198’800.000 de pesos.

El contrato más reciente y de mayor cuantía le fue adjudicado el 27 de enero de 2026, por un valor de 154 millones de pesos, solo cuatro días antes de que iniciaran las restricciones por la Ley de Garantías. Meza también ha prestado servicios en el Sena, Computadores para Educar y la Escuela contra la Drogadicción, desempeñando funciones que van desde talleres de habilidades blandas hasta procesos de orientación ocupacional.

Jairo Sanguino Páez, hermano del ministro, ha logrado ocho contratos por un valor total de 661’793.333 de pesos. La entidad que más recursos le ha asignado es la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), con un total de 260 millones de pesos, según el impreso.

Sanguino Páez, quien es abogado, también aseguró su contratación para este año firmando dos acuerdos de prestación de servicios en la última semana de enero de 2026: uno con la ADR por 149’500.000 de pesos y otro con la Sociedad de Activos Especiales (SAE) por 126’360.000 de pesos. Sus labores incluyen defensa judicial, gestión de cobro coactivo y seguimiento a procesos regionales, de acuerdo con el rotativo.

La investigación también menciona a Laura Marcela Sanguino Gutiérrez, hija del ministro, quien el 27 de febrero de 2024 fue nombrada como Subdirectora Técnica en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Su cargo, oficializado mediante la resolución 0114, refuerza los cuestionamientos sobre la concentración de puestos y recursos públicos en una sola familia.

