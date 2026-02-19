El misterio que rodeaba la muerte de la reconocida y polémica jueza de Cúcuta Vivian Polanía parece haber llegado a su fin. Tras su fallecimiento el pasado 17 de diciembre, el país quedó conmocionado no solo por la importancia de su cargo, sino por las extrañas circunstancias en las que fue encontrada en su apartamento: sin signos vitales y al lado de su hijo de apenas un mes y medio de nacido.

Este miércoles, se conoció el informe de Medicina Legal al que tuvo acceso El Tiempo, el cual despeja las dudas sobre qué apagó la vida de la mujer que se hizo viral por su estilo de vida ‘fitness’, sus tatuajes y sus constantes polémicas en las audiencias judiciales.

De acuerdo con los exámenes toxicológicos que se llevaron a cabo en los laboratorios de Bogotá, los expertos concluyeron que la causa de muerte de Vivian Polanía fue una sobredosis de cocaína. El hallazgo inicial de estupefacientes en su cuerpo obligó a los médicos legistas a profundizar en los estudios para identificar la sustancia específica y su cantidad, de acuerdo con el rotativo.

Sin embargo, el caso aún no se cierra del todo. El médico legista a cargo solicitó un análisis adicional para cuantificar otras sustancias que también aparecieron en el cuerpo de la jurista, lo que podría indicar que hubo un policonsumo de diferentes estupefacientes la noche de su deceso, una versión que ha tomado fuerza en las últimas horas, según el periódico.

Por qué fue famosa la jueza Vivian Polanía

Polanía no era una jueza convencional. Ella estaba a cargo de un juzgado de control de garantías en Cúcuta, su fama trascendió los estrados debido a su fuerte presencia en redes sociales y sus comportamientos disruptivos, que incluso la llevaron a ser blanco de críticas.

Fue suspendida por aparecer en un video con una connotación erótica durante una celebración de Amor y Amistad en el Palacio de Justicia.

Protagonizó discusiones virales con abogados y fiscales en plenas audiencias.

Fue captada fumando y en ropa cómoda durante diligencias virtuales, lo que le valió múltiples procesos disciplinarios.

Pese a las críticas de la rama Judicial, ella siempre defendió que su vida privada y su imagen no afectaban su capacidad técnica para impartir justicia. Por ahora, será el ente investigador y Medicina Legal quienes determinen más detalles que llevaron a la jueza a tomar esta fatal decisión, como se dijo en el citado medio.

